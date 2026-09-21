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Тръмп реагира светкавично: Борим се срещу фалшивите новини

Според американския президент се крие опасност за националната сигурност

21.09.2026 | 16:52 ч. 12
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Белият дом води атака срещу „фалшивите новини“, които се разпространяват като „рак“.

„Белият дом не води атака срещу свободната преса – нещо, което аз дълбоко ценя. Той води атака срещу фалшивите новини – нещо, което се разпространява като рак в нашите възлюбени Съединени американски щати. То е корумпирано, целенасочено, повсеместно, напълно координирано и напълно извън контрол. Това е заплаха за нашата национална сигурност и трябва да бъде спряно веднага!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. 

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Изявлението му идва, след като по-рано днес Cи Ен Ен, MS NOW и „Политико“ обявиха, че ще съдят администрацията на Тръмп, след като им бе отказан достъп до Белия дом. От петък трите медии не се допускат в Белия дом и други институции. Според медиите се  заплашва свободата на пресата и правото на обществеността на независима журналистика, свободна от намеса на правителството.Искането да бъде съдена администрацията на Тръмп ще бъде отнесено до федерален съдия в Окръжния съд на Вашингтон и може да доведе до изслушвания и правни спорове от страна на администрацията още тази седмица.

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Тръмп реагира светкавично фалшиви новини заплашват националната сигурност
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