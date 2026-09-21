Тръмп реагира светкавично: Борим се срещу фалшивите новини

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Белият дом води атака срещу „фалшивите новини“, които се разпространяват като „рак“.

„Белият дом не води атака срещу свободната преса – нещо, което аз дълбоко ценя. Той води атака срещу фалшивите новини – нещо, което се разпространява като рак в нашите възлюбени Съединени американски щати. То е корумпирано, целенасочено, повсеместно, напълно координирано и напълно извън контрол. Това е заплаха за нашата национална сигурност и трябва да бъде спряно веднага!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Изявлението му идва, след като по-рано днес Cи Ен Ен, MS NOW и „Политико“ обявиха, че ще съдят администрацията на Тръмп, след като им бе отказан достъп до Белия дом. От петък трите медии не се допускат в Белия дом и други институции. Според медиите се заплашва свободата на пресата и правото на обществеността на независима журналистика, свободна от намеса на правителството.Искането да бъде съдена администрацията на Тръмп ще бъде отнесено до федерален съдия в Окръжния съд на Вашингтон и може да доведе до изслушвания и правни спорове от страна на администрацията още тази седмица.