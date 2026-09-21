Партията "Единна Русия" не зае първо място в повечето избирателни секции в чужбина, разположени в градове, превърнали се в основни центрове на руската емиграция след началото на пълномащабната война. До този извод стига Агенцията след анализ на данните от Централната избирателна комисия за резултатите от гласуването в 27 секции в чужбина.

Партията "Нови хора" спечели в 18 от 27-те избирателни секции. В много от тях "Единна Русия" остана на трето, а не на второ място, отстъпвайки пред "Нови хора" и Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ).

В Алмати, Барселона, Хага, Да Нанг, Залцбург, Любляна, Прага и Тел Авив, "Нови хора" победи с най-голяма преднина, като събра над 50% от гласовете

В девет от 27-те града "Единна Русия" зае първото място; сред тях са Баку, Бишкек, Рига, Истанбул, София и Ханой. В Сидни разликата беше минимална: 31,66% за "Единна Русия" и 31,35% за "Нови хора".

Като цяло, към 14:00 ч. на 21 септември, 39,58% от гласувалите в чужбина са подкрепили "Единна Русия", докато "Нови хора" и КПРФ са получили съответно 24,49% и 16,99% от гласовете. Централната избирателна комисия обаче все още не е публикувала резултатите от всички избирателни секции в чужбина.

В Русия картината е обратната: въз основа на обработените 93% от протоколите, "Единна Русия" води (с 58% от гласовете), следвана от КПРФ (14%), Либерално-демократическата партия на Русия (9%), "Нови хора" (8%) и "Справедлива Русия" (5%).