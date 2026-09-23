Тръмп се срещна за първи път с Делси Родригес

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с Делси Родригес, временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела. Срещата се състоя в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи представител на Белия дом, предаде Франс прес.

Засега са известни малко подробности за разговора между двамата лидери. На срещата са присъствали американският държавен секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесънт, началничката на канцеларията на Белия дом Сюзи Уайлс и Стивън Милър, сътрудник на президента и заместник-началник на канцеларията му.

Бивша вицепрезидентка на Николас Мадуро, Родригес поела властта през януари, след като той беше заловен от американската армия по време на специална операция в Каракас. Тя управлява под натиска на Вашингтон и постепенно нормализира отношенията на Венецуела с няколко държави, както и с международни организации, след години на изолация.

След залавянето на Николас Мадуро Доналд Тръмп се стреми да възобнови разработването на богатите природни ресурси на Венецуела, като осигури на САЩ привилегирован достъп до петролните ѝ запаси.

Вашингтон и Каракас по-специално обявиха през август, че САЩ ще поемат контрола над находища, чийто потенциален производствен капацитет се оценява на 65 милиарда барела.

„Плячката отива при победителите“, заяви Доналд Тръмп вчера от трибуната на ООН, като изтъкна, че „ако съберете запасите на САЩ и Венецуела, ние имаме повече от 60% от петрола в света“.

Посещението на Делси Родригес в Ню Йорк бележи първото участие на венецуелски лидер в Общото събрание на ООН от 2018 г. насам. Родригес се срещна вече с генералния секретар на ООН и с ръководителите на три големи международни финансови институции.

Това е първа визита на Родригес в САЩ след отстраняването на Мадуро от власт. Това е и първа среща на Родригес с Тръмп, откакто тя стана временен президент на Венецуела, припомня Ройтерс.

Същевременно Мария Корина Мачадо, нобеловата лауреатка за мир за 2025 г. и венецуелска опозиционна лидерка, заяви, че й е било попречено вчера да се прибере в родината си. Мачадо живее в изгнание в Панама.

Тя на няколко пъти преди това направи опит да се прибере в родината си, но беше възпрепятствана от местните власти.