Тръмп иска САЩ да спрат износа на дизел заради високите цени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обяви в подкрепа на забрана за износ на американски дизел, тъй като цените на горивата скочиха рязко поради войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

„Аз също настоявах за това. Казах: „Нека не продаваме нашия дизел в чужбина“. Ние произвеждаме много дизел. Това може да окаже леко влияние и върху цената на обикновения бензин“, заяви американският президент пред журналисти.

В президентския лагер вече се чуха гласове в защита на подобна мярка, като например този на сенатора от Айова Чък Грасли. „Ако нашето правителство е способно да наложи ембарго върху електронните чипове, предназначени за Китай, то може също така да наложи ембарго върху дизела, за да помогне на американските фермери и шофьори на камиони“, написа той в профила си в Екс в неделя.

Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тюн от своя страна информира журналисти миналата седмица, че е „отворен“ за подобна забрана, „ако това може да облекчи натиска върху цените“.

Темата е силно политизирана в САЩ, където скокът на цените на горивата кара републиканците да се опасяват от поражение на междинните парламентарни избори в началото на ноември.

Галонът (3,78 литра) дизел подобрява рекорд след рекорд всеки ден и се продава средно за 6,53 долара в страната, според данни, публикувани от Американската автомобилна асоциация. Това гориво се използва главно от превозвачите и фермерите – ключова електорална цел за Доналд Тръмп.

„Проучваме дали това е осъществимо с оглед на общия капацитет за рафиниране и дали една пълна или частична забрана би била ефективна“, заяви във вторник американският министър на финансите Скот Бесънт.

Решението ще бъде взето „бързо“, посочи на свой ред Тръмп.

САЩ са едновременно най-големият производител и потребител на „черно злато“ в света. През юни те са изнасяли ежедневно над 1,4 милиона барела дестилирани продукти – категория, която включва основно дизел – по данни на Американската агенция за енергийна информация

Междувременно Тръмп призова страните от „Щит на Америките“ да наложат санкции на 24 наркокартела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова страните, влизащи в състава на обединението „Щит на Америките“, да наложат санкции на 24 наркокартела, които действат на американския континент, предадоха световните агенции.

Среща на върха на лидерите от този алианс се проведе в кулоарите на Годишната сесия на Общото събрание на ООН. В „Щит на Америките“ влизат, освен САЩ, и американски държави, управлявани от десни правителства.

"Днес призовавам всички страни от американския континент да обявят официално наркотерористите за обща заплаха за стабилността и да приложат строги санкции спрямо 24 чуждестранни терористични организации, които вече са в списъка на САЩ“, подчерта американският лидер.

"Преди моето идване на власт никой никого не санкционираше. Всеки се оправяше сам, но вече не е така“, заяви Тръмп, който в речта си пред Общото събрание на ООН вчера сутринта сравни наркокартелите с „Ислямска държава“.

В общо изявление страните от алианса „Щит на Америките“ обявяват намерение да замразят авоари, да въведат имиграционни и визови ограничения за членовете, лицата свързани с тях и симпатизантите на визираните от Тръмп наркокартели. Страните от „Щит на Америките“ планират и да търсят наказателна отговорност на хората, които оказват материална подкрепа, в това число и логистична, на тези организации, се казва в изявлението.

Двадесетте и четири наркотерористични групи, взети под прицел от Вашингтон и вече санкционирани от него, включват „Мара Салватруча от Салвадор и „Трен де Арагуа“ от Венецуела, както и мексикански наркокартели.

Инициативата „Щит на Америките“ беше подета от Тръмп по време на среща на върха във Флорида. Тя предвижда страните членки в нея да коорнидират обмена на информации и да си сътрудничат в съдебен и полицейски план, за да се борят срещу транснационалната организирана престъпност. В „Щит на Америките“ влизат Аржентина, Боливия, Чили, Колумбия, Коста Рика, Доминиканската република, Еквадор, Салвадор, Гаяна, Хондурас, Панама, Парагвай, Перу, Тринидад и Тобаго, Бахамите, Белиз, Гватемала, Ямайка и САЩ.