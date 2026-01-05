Делси Родригес зае помирителен тон, предлага сътрудничество на САЩ

Временно изпълняващият длъжността президент на Венецуела Делси Родригес смени тона и предложи да сътрудничи със Съединените щати по програма, фокусирана върху "споделено развитие“. Това е първият път, в който Родригес заема по-помирителен тон откакто американсит сили заловиха президента на богатата на петрол нация Николас Мадуро.

В изявление, публикувано в социалните медии, временният президент Делси Родригес заяви, че нейното правителство дава приоритет на движението към уважителни отношения със Съединените щати, след като по-рано критикува нападението в събота като незаконно заграбване на националните ресурси на страната, съобщава Ройтерс.

"Каним правителството на САЩ да си сътрудничи с нас по програма за сътрудничество, ориентирана към споделено развитие в рамките на международното право, за да се укрепи трайното съвместно съществуване на общността. Президентът Доналд Тръмп, нашите народи и нашият регион заслужават мир и диалог, а не война", каза в изявлението си Родригес.

Родригес, която е и министър на петрола, отдавна се смята за най-прагматичния член на вътрешния кръг на Мадуро, а Тръмп беше заявила, че е готова да работи със САЩ.

Публично обаче тя и други служители нарекоха задържанията на Мадуро и съпругата му Силия Флорес отвличане и заявиха, че Мадуро остава легитимният лидер на нацията.

В неделя Тръмп заяви пред репортери, че може да нареди нов удар, ако Венецуела не сътрудничи на усилията на САЩ за отваряне на петролната си индустрия и спиране на трафика на наркотици.

Тръмп също така заплаши с военни действия в Колумбия и Мексико и заяви, че комунистическият режим на Куба "изглежда сякаш е готов да падне“ сам. Посолствата на Колумбия и Мексико във Вашингтон не отговориха веднага на исканията за коментар.