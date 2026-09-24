Ще се превърнем ли в една от най-желаните дестинации за производство на китайски коли?

С приемането на European Industrial Accelerator Act на Европейската комисия (ЕК), което се очаква през декември или началото на януари догодина, България ще се превърне в една от най-желаните дестинации за производство на автомобили от китайски компании. Възможно е следващата година в страната да се обявят няколко проекта за производство на автомобили или за доставчици от първо ниво за автомобилната инудстрия, свързани с Китай. Това прогнозира Любомир Станиславов, изпълнителен директор на сдружение Аутомотив Клъстер България, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.

Позиционирането на новите заводи от китайските производители е свързано с разходите, които ще имат. Те едва ли ще се появят в Германия или Франция, въпреки че там ще се освободят такива мощности, отбеляза Станиславов.

Китайските компании са лидери при хибридните автомобили в Европа, благодарение на пропуск на ЕК, която наложи индивидуални мита за производителите на електромобили от Китай, но пропусна хибридите.

„Това доведе до раждането на нов нов тип хибридни автомобили – електромобили с по-малко батерии и добавени малки двигатели с цел увеличаване на пробега, наречени суперхибриди от китайските им производители, за да ги отличат от обикновените хибриди.“

Но тази грешка скоро ще бъде коригирана от ЕК, която е помолила китайските производители сами да си наложат ограничения, като намалят вноса на хибриди наполовина, отбеляза Станиславов. Ако не го направят, от началото на следващата година митата, които са валидни за електромобилите, ще бъдат въведени и за конвенционалните хибридни автомобили, добави той.

Това е причината китайските производители да се оглеждат за възможности да произвеждат в Европа, посочи събеседникът.

Конкуренцията от Китай няма да е фатална за големите европейски концерни

Китайските производители не предизвикват толкова голяма криза в европейската автомобилна индустрия. Според най-смелите предположения те ще създадат производствени мощности за около 1,5 млн. автомобила в Европа в следващите три-четири години, а европейският автомобилен пазар е за 14-15 млн. коли годишно, коментира Станиславов.

Ако китайските компании продължат да внасят в Европа още около 1,5 млн. автомобила на година въпреки митата, както правят и в момента, в най-амбициозния вариант за тях ще достигнат пазарен дял от 20%. Той не е малък и на практика означава, че всеки пети автомобил в Европа ще бъде с директен или индиректен произход от Китай, добави той.

Според госта това няма да е фатално за големите европейски производители – те ще загубят продажби, но няма да бъдат принудени да затворят врати и ще останат печеливши.

„Най-опасно ще бъде за доставчиците от първо, второ и трето ниво, тъй като ценовият натиск там ще е много голям. Предстои да станем свидатели на ценова война заради навлизането на китайските производители. Възможно е да видим фалити и затваряне на компании.“

Това е важно и за България, тъй като автомобилният сектор в страната се състои тъкмо от такива доставчици от първо, второ и трето ниво, отбеляза Станиславов и добави, че те трябва да получат подкрепа, за да издържат следващите четири до шест години.

След това според него положението в автомобилната индустрия в Европа ще се промени. Повечето китайски компании в момента не са печеливши и за да станат, ще трябва да повишат цените си. Междувременно тече прооцес, при който европейските производители ще трябва леко да намалят цените си.

„Прогнозата ми е, че до седем години ценовите нива на китайските и европейските производители вероятно ще се изравнят и причината за покупка на автомобил няма да бъде цената му, а качеството на продукта и имиджа на производителя.“

Не е далеч времето, когато ще се появят електромобили с пробег над 1000 км, тъй като технологията за батерии е достатъчно съвършена, за да предложи този нормален пробег за потребителите, коментира Станиславов.

Оттук-нататък ще са нужни повече, по-масови и достъпни електромобили, както и по-добра и достъпна мрежа за зареждане. България е един от първенците в този аспект, тъй като все още имаме сравнително малко електрически автомобили, посочи той.

„Но вероятно след година-две ще се сблъскаме с проблем, тъй като броят на електромобилите ще се удвои или утрои и мрежата от зарядни станции вероятно няма да е достатъчна. Това ще наложи инвестиции в нея.“

От техническа гледна точка електромобилите вече са достигнали много високо ниво, изтъкна Станиславов.

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