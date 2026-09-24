5 модерни есенни прически

Есента е идеалният момент за промяна на прическата – сезонът на празниците и червените килими вече започва. Според фризьорите на звездите, тазгодишните тенденции са по-достъпни от всякога: по-малко фиксирани, по-естествени и подходящи за всякакъв тип коса. Как можете да обновите прическата си тази есен?

Прически с аксесоари

Есенният аксесоар на сезона е банданата – в paisley щампа или в есенни цветове като червено, кафяво и камилско. Модните издания я препоръчват като допълнение към любимия есенен пуловер. Банданата е универсален аксесоар – можете да я вържете около косата, да я използвате като лента или да я добавите към ниска опашка.

Дълбок страничен път

Дълбокият страничен път се завръща. Според Марк Балънс, стилист на звездите, страничният път е „прост и бърз начин да обновиш косата си, без да я преправяш изцяло“. Промяната на пътя добавя обем и променя формата на лицето, без да изисква подстригване. Тази лека прическа е подходяща както за права, така и за къдрава коса.

Този стил, при който част от косата е прибрана, а друга част остава свободна, е фаворит на стилистите тази есен, описват го като „красиво и свежо“ решение, което работи с естествената текстура на косата. Независимо дали имате вълни, къдрици или права коса, можете да приберете само част от косата с щипка или ластик – без нужда от топлинна обработка.

Източник:5 есенни прически, които отиват на всеки