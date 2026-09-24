Дъщерята на Зейн Малик и Джиджи Хадид стана на 6 г.

Дъщерята на Джиджи Хадид и Зейн Малик навърши 6 години.

За повода 33-годишният певец показа снимки от тържеството на малката в Instagram. Преди дни той публикува в профила си серия кадри, с които умили феновете.

Виждаме как вече 6-годишната Кай и баща ѝ позират край шарена торта, балони и надпис с "Честит рожден ден". Малката е в гръб, но си личи, че е с чуплива кестенява коса. После двамата са навън, край много лилави, сиви и сини балони, като Кай е по лилава тениска и лилав панталон. Има и голяма цифра 6.

От снимки на маса с покривка, чаши и чинии в лилаво се вижда, че темата на партито е била играчките Squishmallows. А после е снимана и тортата на малката от тържеството ѝ с приятели, която е на няколко етажа, цветна, със симпатичните играчки и цифрата 6 на върха. Вижда се и как децата се забавляват на атракциони - влакче, въртележка и т.н.

"Шестият рожден ден на Кай този уикенд!!! Голямо благодаря на всички, които го направиха екстра специален", написа Зейн към своя пост.

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