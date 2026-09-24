Скандал в Италия: Министър смята, че жена с по-дълга пола ще бъде добра майка

Италианският външен министър Антонио Таяни е подложен на критики, след като заяви, че жените, които носят по-дълги поли, са по-подходящи за съпруги и е по-вероятно да бъдат добри майки.

73-годишният вицепремиер беше принуден да се извини за думите си, изказани по време на реч на политическо събитие в петък.

"Децата ми са семейни. Но ако трябваше да посъветвам млад мъж коя жена да избере за съпруга, бих му препоръчал жена, която не е толкова набиваща се на очи, но е по-надеждна и сериозна - такава, която със сигурност ще бъде добра майка. Жена, готова да даде нужните отговори и винаги насреща. Може би не толкова красива, с малко по-дълга пола. Но докато с привлекателната жена може и да получиш само мимолетни удоволствия, с другата със сигурност ще имаш вечна любов. Тя ще спази брачния си обет и ще осигури стабилност на дома. Тя ще бъде до теб", каза Таяни и с това предизвика широк дискусия.

Критика в Италия

Политиците в Италия не закъсняха с реакция. Матео Ренци, бивш министър-председател и настоящ сенатор опредли думите на вицепремиера като "изостанали".

Той сподели генерирано от изкуствен интелект изображение на външния министър, облечен в къса дънкова пола, за да се подиграе с позицията му, пише The Independent.

Опозиционният депутат и бивш кмет на Торино Киара Апендино публикува своя снимка с къса пола и текст: "Таяни, нима не съм жена, заслужаваща доверие? Нима не съм добра майка?“

"През 2026 г. не би трябвало все още да слушаме как правителствен министър обяснява, че е по-добре да се ожениш за жена, която не е толкова набиваща се на очи и носи по-дълга пола. Надеждността ни не се измерва в сантиметри плат. Нека излезем от Средновековието", смята Апендино.

Крайнодесният политик Роберто Ваначи, известен с провокативните си изказвания, обаче наля масло в огъня, заявявайки във вторник пред италиански медии: "Между жена с дълга пола и такава с къса пола, предпочитам онази без пола“.

Погрешно разбран?

В отговор на разразилия се скандал, докато присъстваше на Общото събрание на ООН тази седмица, Таяни заяви, че е бил "разбран погрешно“, и се извини за евентуално засегнатите чувства, както съобщават италианските медии.

"Извинявам се, ако думите ми са засегнали хората, но никога не съм имал намерение да обиждам жените – нещо, което не съм правил нито в личния, нито в обществения си живот“, каза вицепремиерът в понеделник.