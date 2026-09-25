"Рискът е реален": експерти реагираха на предупреждението за руски дронове

Информацията, публикувана вчера от вестник El Mundo, не само предизвика глобален отзвук в международните медии, но и породи лавина от реакции в специализираните форуми, свързани с военния анализ и разузнаването. Възможността за атаки с дронове, изстреляни от кораби, свързани с Москва, срещу Испания, Франция и Италия, се оценява като „реална“ в разузнавателната общност. По-голямата част от тях, които вече са запознати с руските усилия за разширяване на хибридната и когнитивната война в Европа, придават достоверност на новината и на доклада на ЦРУ, който предупреждава за тези действия.

Например, групата за военен анализ Geoinsider публикува, че „това предупреждение и тези опасения не възникнаха внезапно днес. От известно време съществуват опасения относно възможността Русия да използва така наречения "флот в сянка" като част от по-широките си хибридни дейности в Европа“. Geoinsider подчертава, че подобни действия вече са се случвали в Балтийско море и следователно Русия може да ги пренесе и в други части на континента.

Луи Дюкло, френски консултант по геополитика и отбрана, заяви в профила си: „Не смятам, че Русия би стигнала дотам да атакува инфраструктура във Франция, Италия или Испания, тъй като това би задействало член 5 от Нато. Но да се допусне заплахата от затваряне на летища и разединяване на нашите народи ми се струва напълно възможно. Ако бъде засечен кораб, изстрелващ руски дронове срещу нашите страни, той трябва незабавно да бъде потопен“. Интересно е, че докладът на ЦРУ разкрива, че ще бъдат използвани дронове "Гебрера" – същият модел, който Русия използва (21 броя) миналата година, за да наруши границата на Полша.

Италианската анализаторка Марта Оттавиани коментира, че "тревогата е максимална и този, който разпалва пламъците, е именно страната, която най-много се страхува за териториалната си цялост: Литва". Въпреки това, според Оттавиани, "една атака, дори хибридна, срещу някоя от средиземноморските европейски държави, би могла да задейства обратния механизъм и да доведе до обща, координирана и обединена европейска отбрана".

Каналът "Международна отбрана и сигурност" твърди, че "обективно погледнато, няколко прелитания на дронове над Дания, Нидерландия и Германия през миналата пролет са били осъществени от кораби на руския сенчест флот. Начинът на действие следователно няма нищо фантастично в себе си".

В Испания специализираното издание Revista Ejércitos уверява,

че "не само ние, но и много други анализатори сме разглеждали тази възможност на многократни поводи, просто защото тя е очевидна. С други думи, без съмнение тя е сред вариантите, които Кремъл обмисля, заедно с много други, насочени не само срещу тези държави, но и срещу Нидерландия, Белгия, Германия и много други части на Европа".

О.р. адмирал Хуан Родригес Гарат твърди:

"Рискът, който анализира ЦРУ, е реален и не е нужно да си член на никаква тайна служба, за да го забележиш. Това вече се е случило в Северна Европа и в Южна Европа не е задължително да е по-различно. Освен това на Русия ѝ е изгодно всичко това да се разчуе в Европа, защото това дава тласък на кампанията ѝ да всее страх сред средиземноморските народи по начин, който дори не я компрометира. Но дали наистина ще се случи? Мисля, че не. Рискът за Кремъл е голям, защото може да постигне ефект, обратен на желания. Може да накара много граждани, които възприемат войната в Украйна като нещо далечно, да се убедят, че тя засяга всички ни."

Лоре Мандевил, репортерка по конфликти в Le Figaró, коментира, че „Русия изглежда решена да засили натиска, било то чрез слухове за атака или чрез реална атака под прага на член 5. Цел: да разтревожи, да демобилизира, да подхрани пацифистките настроения и призивите за мир на кандидатите в предизборната кампания. Накратко, това е психологическата война в целия ѝ блясък.

Италианският анализатор Луиджи Адриано Тоницо, политически и комуникационен анализатор, твърди, "че днешната вчерашната първа страница на El Mundo е от онези, които сигнализират за максимална тревога".

Италианският анализатор Емилиано Джентилини се пита, позовавайки се на информацията от вестника:

"Ако тревогата е налице, какво е направило правителството, за да ни защити?", като намеква за подготовката на правителството на Джорджия Мелони.

В същия дух се изказа и депутатката Лиа Куартапеле от Демократическата партия:

"Новината за възможна атака с руски дронове срещу Италиязаслужава незабавно разяснение от страна на правителството. Дали новината е обоснована? Какво прави правителството, заедно с други европейски държави, за да ни защити от тези рискове?".

Италианският сенатор Карло Календа се присъедини към тази идея:

"Атака от страна на Владимир Путин срещу една или повече европейски държави е реална възможност".