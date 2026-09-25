Вивиан Джоли продава изкуството си на местен панаир

Вивиан Джоли продължава да гради своя път като творец. След като вече демонстрира любовта си към Бродуей и театъра, сега тя продава собствени произведения на изкуството.

Нови снимки, направени на местен панаир, я показват заедно с нейния брат близнак Нокс Джоли – двамата да се усмихват на купувачите, разглеждащи стоките им.

На снимки, заснети от папараци, Вивиан и Нокс (на 18 г.) са уловени да седят на маса на местен панаир в Лос Анджелис, представяйки творбите на Вивиан, озаглавени „Полета с лалета“ (The Tulip Fields).

От кадрите става ясно, че тя продава репродукции, стикери и картички за рожден ден, като с радост общува с клиентите си.

И двамата изглеждат непринудено облечени подобаващо за случая. Вивиан е с черна блуза и дънков гащеризон, а тъмнокафявата ѝ коса е прибрана с фиби. Нокс носи бяла тениска, а боядисаната му в оранжево коса е оформена в небрежен стил. Той допълни визията си с препратка към творчеството на сестра си – панталон с флорални бродерии.

По-късно Нокс беше сниман да се разхожда из панаира и да разглежда различните стоки, докато хапва бисквитка.

Артистичните заложби на Вивиан датират отпреди години. През 2024 г. тя си сътрудничи с майка си, Анджелина Джоли, по спечелилата награда „Тони“ пиеса „Аутсайдерите“ (The Outsiders). Вивиан помагаше на майка си, като самата Джоли посочва дъщеря си като причината да се включи в проекта.

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