Член на ИК на Йотова: В кампанията трябва да излезе на преден план дебата за мира,

Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. 27-те претенденти за "Дондуков".

"Скандали и политически интриги винаги има. Това, което сме видели до момента - няма да останем без престрелки между кандидатите-личности, но го считам като елемент на шоуто за пред публика, докато реалните теми трябва да са на дневен ред. За съжаление, временно остават встрани", каза членът на ИК на двойката Йотова-Вълчев - Аркади Шарков, в предаването "Денят ON AIR".

Според члена на ИК на двойката Гюров-Кандев - доц. Михаил Околийски, дебатът не трябва да бъде високо политически, а такъв, който следва потребностите на хората.

"Те имат нужда да видят определени лица, определени характеристики на тези кандидати. И двамата кандидати до момента изпълняват това условие - да представят ясно визията си за бъдещето на страната. Гюров ясно е заявил ориентацията си към ЕС, НАТО, Шенген", заяви доц. Околийски пред Bulgaria ON AIR.

Икономическите проблеми и цените като основен приоритет

Най-базовите нужди са цените и в тази посока има много какво да се работи, изтъкна Шарков.

"И президентът има голямо възможност, особено с поставянето на вето и съответно повдигане на темата в публичното пространство", уточни членът на ИК на двойката Йотова-Вълчев.

Дяволът е в детайла, отбеляза от своя страна доц. Околийски, като допълни, че досега името на компанията, която е собственик на "Лукойл", рядко се споменава.

"Чух от икономисти, че високата цена е заровена там, в печалбата на тази фирма. Подобни теми трябва да бъдат в много централна точка в полезрението на президента. Президентът е човекът, който има правото и задължението да защитава интересите на народа".

Скритите сигнали от БНБ към банковия сектор

По думите на Шарков, президентът има свои представители в БНБ: "Днес имаше нота от страна на управителя на БНБ, касаеше бюджета и данъчното облагане. Но имаше нещо между редовете. В момента БНБ в лицето на управителя, без това да е съгласувано с другите подуправители, скрито казва на търговските банки да не купуват държавни ценни книжа. Това трябва да е сигнал към управляващите, президентството".

Ролята на президента в здравеопазването и социалния отзвук

Доц. Околийски напомни, че президентът няма възможност пряко да се намесва в процесите на здравеопазването.

"Но сега например има една идея за административна реформа на МЗ, която среща огромен отпор. Има обществено обсъждане. Изчетох всички мнения, всичките са негативни. Въпросът дали министерството ще се съобрази със становищата или не - е отделен. Президентът би могъл да бъде изразител на страховете на хората, които в момента се притесняват за бъдещето си", изрази мнение членът на ИК на двойката Гюров-Кандев.

Външнополитически разминавания и позицията за Украйна

Появи се разминаване между институциите за присъединяването на България към декларацията за Украйна. Йотова се разграничи от декларацията на 50 страни в ООН срещу Русия.

"Преди 89-та година, ако се наблюдава гласуването в ООН, България солидализира със Съветския съюз. След 89-та година - тотално обръщане. Има совите нюанси и различия, когато става въпрос глобални теми. Когато става въпрос за НАТО, сме плътно "за". Ясно е какво е взето като решение. МВнР е подкрепило в тази си позиция Украйна и зова за мир, каквото е изказването на Йотова от трибуната".

Според доц. Околийски има противоречие по отношение на това, че не се казва кой е агресорът и коя е жертвата.

В кампанията трябва да излезе на преден план дебата за мира, заяви Шарков.

Доц. Околийски изтъкна, че борбата с хазарта е огромен бич в България.

"Трябва да се използват възможностите на честния дебат, да се спори за политики, които са в интерес на хората. Има крайности, които няма как да бъдат избегнати. Гюров влиза в надпреварата, за да спечели", обобщи той.

Професионализъм, устойчивост, предвидимост и артикулираност - с тези думи от своя страна Шарков описа Йотова.