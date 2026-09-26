Той е тук: Трейлърът на шестия сезон на "Под прикритие" с гласа на Джаро (ВИДЕО)

"На какво ви прилича този град? На мен ми прилича на кочина. Обаче си е нашата кочина."

Ако има глас, който може да отвори трейлъра на новия сезон на "Под прикритие" след десетгодишно отсъствие, този на Джаро определено е сред най-подходящите кандидати.

Чакането вече е почти към края си. На 5 и 6 октомври Българската национална телевизия (БНТ) и Falconwing Studio ще организират две предпремиерни прожекции на първия епизод от шестия сезон в Зала 1 на НДК, тъй като билетите за първата дата се разпродоха за отрицателно време. А няколко дни по-късно сериалът официално ще се завърне и на малкия екран. Отваряйте календарите и отбелязвайте датата 10 октомври.

Преди това обаче получаваме още една възможност да надникнем в новите епизоди. След краткия тийзър вече е факт и по-дългият официален трейлър на "Под прикритие", сезон 6. И ако някой е очаквал той да разкрие кой срещу кого ще застане, кой кого ще предаде и най-вече кой този път ще бъде "под прикритие" - ще трябва да почака още малко. Трейлърът е щедър на екшън, но доста по-пестелив на отговори.

"Обаче си е нашата кочина"

Първите около 20 секунди са почти любовно писмо до София. Или поне такова, каквото само Джаро би могъл да напише.

Виждаме различни кадри от столицата и част от героите, докато гласът на Петър Туджаров, изигран от Михаил Билалов, произнася:

"На какво ви прилича този град? На мен ми прилича на кочина. Обаче си е нашата кочина."

След сравнително спокойното начало темпото бързо се променя. Идват коли, преследвания, оръжия, престрелки, сблъсъци и достатъчно кратки кадри, за да разберем, че новият сезон няма намерение да стои мирно.

Всъщност трейлърът прави точно това, което трябва - показва достатъчно, за да напомни защо "Под прикритие" се превърна в един от най-разпознаваемите български криминални сериали, но не и толкова, че да подреди пъзела предварително.

А този път пъзелът изглежда има доста части.

Старият подземен свят среща новия

Шестият сезон ще събере отново голяма част от познатите лица. Захари Бахаров се завръща като Иво Андонов, Мариан Вълев отново е Росен Гацов - Куката, Владимир Пенев влиза в ролята на комисар Емил Попов, Кирил Ефремов се връща като Тишо Близнака, Михаил Билалов отново е емблематичния Джаро, а Александър Сано пак ще бъде Косъма.

Но тук има една важна подробност. Сериалът няма да пренаписва съдбата на двамата герои. Джаро и Косъма ще се появят в ретроспекции, които ще ни върнат към началото на престъпната групировка и ще покажат как са се срещнали ключовите фигури, как са започнали отношенията между тях и как всъщност се е родил светът, който зрителите познават от първите пет сезона.

Така сезон 6 няма просто да продължи историята след дългата пауза, а ще се върне и към нейното начало.

Сано вече разказа, че сцените от миналото ще дадат представа за зараждането на групировката - как героите са се срещнали и как са започнали нещата между тях. Билалов пък определя новите епизоди като "много добър и рязък сезон", в който предисторията ще има важно място. За него връщането към Джаро след толкова години очевидно не е било особен проблем. По думите му подобна роля е като карането на колело - не се забравя.

Тишо Близнака пък ще има привилегията да бъде и от двете страни на времевата линия. Тъй като персонажът е сред оцелелите от предишните сезони, ще го видим както в ретроспекциите, така и в настоящето. А ако новата му визия ви направи впечатление - заслугата поне отчасти е на самия Кирил Ефремов. Именно актьорът предлага екстравагантния стайлинг на Близнака, който впоследствие е одобрен от екипа.

Амигото влиза в играта

Познатите лица обаче са само половината от уравнението.

Докато ретроспекциите ще ни връщат към зараждането на стария престъпен свят, настоящето ще има свои играчи.

Сред най-важните нови фигури е Тони Амигото, изигран от Юлиан Вергов и представен като най-големия престъпен бос. До него застава Виктория Влашка - героинята на Радина Кърджилова, съпруга на Амигото и жена със съмнително минало. Велина Георгиева влиза в ролята на Карина Влашка, а семейство Влашки очевидно ще има сериозно присъствие в новата конфигурация на подземния свят.

Кърджилова вече разказа, че ролята на Виктория е далеч от самата нея и се е оказала истинско предизвикателство. За подготовката актрисата е наблюдавала жени с подобен начин на живот във филми, а до ролята стига след кастинг с повече от 100 актриси.

Любопитното е, че Захари Бахаров вече посочи именно нейния персонаж, когато актьорите бяха попитани кого другиго от сериала биха искали да изиграят.

"Вики Лукса - нейната роля се получава много добре този сезон", каза тогава той.

Самата Радина обаче няма подобни колебания. Ако можеше да смени персонажа си с друг, изборът ѝ е прост - никого.

Павел Иванов влиза в подземния свят

Другото голямо ново попълнение е Павел Иванов като Явор Кръстев.

След ролята на Георги Аспарухов във филма "Гунди - Легенда за любовта" този път актьорът влиза в съвсем различна среда. За Явор все още умишлено не се разкрива прекалено много, но Иванов вече даде няколко важни следи.

Героят му е активна част от подземния свят, а самият актьор го определя като "заплетен, сложен и интересен" персонаж с голяма сюжетна арка и множество промени. Подготовката за ролята включва и обучение по стрелба с пистолет, а Иванов е сред участниците в част от сложните екшън сцени на сезона.

Именно мащабът на каскадите е нещо, за което актьорите говорят още преди появата на трейлъра. Екипът обещава тежки и сложни изпълнения, а амбицията е екшънът да бъде сред най-мащабните, които "Под прикритие" е показвал досега.

Сега трейлърът ни позволява да видим поне малка част от резултата.

И все пак - кой е под прикритие?

Това си остава най-очевидният въпрос.

Сериалът се казва "Под прикритие", но засега продукцията доста успешно държи под прикритие кой - ако изобщо някой - ще поеме тази роля през новия сезон.

По време на срещата с актьорите на Aniventure Comic Con въпросът бе зададен, разбира се. Първоначалният отговор беше шеговитото: "Не знам за какво говорите", а Павел Иванов впоследствие уточни единствено, че светът на "Под прикритие" няма как да съществува без полицията.

Така сблъсъкът между двете страни на закона остава, но кой ще бъде в центъра му все още не знаем.

Мартин Христов също няма просто да изчезне от историята. Вече е известно, че героят на Ивайло Захариев ще бъде споменат в новите епизоди, но в какъв контекст засега не се разкрива.

Трейлърът също не бърза да ни помогне с отговора.

12 епизода и десет години чакане

Новият сезон ще бъде от 12 епизода и идва точно десет години след последния епизод на поредицата.

Освен Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов и Владимир Пенев, сред завръщащите се лица е и Йоанна Темелкова. А към новите попълнения освен Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова и Велина Георгиева се присъединяват Веселин Калановски и Климентина Фърцова.

Режисьор на сезона е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент.

"Под прикритие 6" се реализира в копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Заедно с БНТ изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова, а делегиран продуцент от БНТ е Миладин Гергов.

Интересът към завръщането вече се видя и извън интернет. Билетите за предпремиерата на първия епизод на 5 октомври в Зала 1 на НДК бяха изчерпани за по-малко от 48 часа, което доведе до обявяването на втора прожекция на 6 октомври.

За всички останали чакането приключва няколко дни по-късно. Премиерата на шестия сезон на "Под прикритие" е на 10 октомври от 22:00 ч. по БНТ 1.

А дотогава трейлърът оставя повече въпроси, отколкото отговори.

Кой държи новия подземен свят? Как миналото на Джаро и Косъма ще се свърже с настоящето? Къде застават Иво, Куката и Близнака в новата игра? Какво точно представлява Явор Кръстев? И кой, в крайна сметка, е под прикритие?

За последното явно ще трябва да почакаме. Все пак някои неща трябва да останат под прикритие поне до 10 октомври.