72 км/ч под обстрел: украински робот се състезава с времето, за да спасява ранени

Украинските роботи, предназначени за евакуация на ранени войници, се движат много по-бързо от роботите, създадени за атака и превоз на провизии – конструктивен избор, който според разработчиците и медицинските специалисти може да помогне за спасяването на човешки животи, но също така създава нови рискове.

Украинските военни части все по-често използват безпилотни наземни превозни средства (UGV) за преместване на ранени войници на безопасно място, тъй като машините могат да проникнат в зони, до които медицинските екипи нямат достъп, като по този начин намаляват риска от допълнителни жертви. Подобно на медицинските екипи обаче, роботите за евакуация на ранени също са мишени. Бойни кадри са заснели роботи, които са атакувани от руски дронове.

Украинската компания за роботика DevDroid специално е проектирала своя евакуационен робот MAUL така, че да изпреварва заплахите, което го прави по-бърз от другите роботи, използвани в бойни действия.

Системата ѝ за разузнаване и удари, Droid TW-12.7, развива максимална скорост от 12 километра в час, докато специално разработеният евакуационен робот MAUL има регистрирана максимална скорост по време на мисия от 72 километра в час.

Олег Федоришин, директорът по научноизследователска и развойна дейност на компанията, заяви пред Business Insider, че MAUL е "уникално устройство сред всички наши UGV, защото е много бърз". Това му помага да избягва някои атаки с дронове, каза той, и осигурява по-бързо пренасяне на войниците за лечение.

Докато повечето роботи на компанията се захранват с електрически батерии, MAUL използва шаси на ATV и двигател с вътрешно горене.

Роботът MAUL е проектиран и разработен от специалисти от 1-ви самостоятелен медицински батальон – специализирана медицинска част на сухопътните сили на Украйна. Частта многократно е заявявала, че възможно най-бързото придвижване е ключът към успешните евакуации.

Brave1, инкубатор за отбранителни технологии, подкрепян от украинското правителство, твърди, че скоростта на MAUL е от съществено значение. Според него "едно от основните предизвикателства на съвременното бойно поле е да се спасят ранените навреме", което прави специализираните евакуационни роботи необходими.

Миналият ноември Първият самостоятелен медицински батальон описа евакуационна мисия, която беше успешна въпреки атака с руски дрон, тъй като роботът успя да го изпревари.

Наталия, инженер в компания за безпилотни системи, сподели пред украинското министерство на отбраната през декември, че идеята за по-бързия двигател „дойде от командира на нашия батальон, защото той наблягаше на скоростта. Съществуващите решения с електрически двигатели не ни позволяваха да достигнем необходимата скорост“.

Джефри Уелс, ветеран от ВМС на САЩ с опит в Ирак и Афганистан, който сега участва в медицинско обучение на украински цивилни на фронтовата линия, заяви пред Business Insider, че "да, скоростта има значение". Причината е, че "дроновете са превърнали последните няколко километра до ранения в най-опасната зона на фронта".

Евакуациите са целенасочени,

и "всяка минута, през която безпилотното наземно превозно средство (UGV) прекосява тази територия, е минута, през която може да бъде забелязано и ударено. От това, което съм видял през изминалата година, скоростта намалява времето на излагане на риск – както за превозното средство, така и за ранения украински защитник, който се намира в него."

Федоришин каза, че при високи скорости една малка грешка от страна на оператора може да доведе до много по-голям проблем. Ако има закъснение или операторът допусне малка грешка, "ще загубите превозното си средство".

Целта е да се добавя все повече автоматизация, подобно на съвременните автомобили, което помага за предотвратяване на инциденти, каза той.

Уелс заяви, че по-бързите платформи "оставят по-малко място за грешки на оператора: погрешно преценена завоя или загубена връзка при висока скорост по-вероятно ще доведе до преобръщане, а преобръщането с ранен човек на борда е сериозен проблем".

Това може да създаде още по-голяма опасност, ако войниците след това трябва да излязат, за да помогнат, и станат мишена на руски дронове.

Дизайнът на MAUL отчита много от тези рискове, включително бронирана капсула за защита на войниците от атаки и ремъци за тяхното закрепване. Редовно се правят и модификации и актуализации.

Въпреки че тези роботи могат да се движат бързо, операторите не винаги изтласкват машините до максималната им скорост. Първият самостоятелен медицински батальон, например, описа в социалните си медии операция с участието на робот с максимална скорост от 38 километра в час, но по време на мисията средната скорост на робота беше едва 18 километра в час.

Уелс, който се намира в Украйна с неправителствената медицинска организация Task Force Antal, определи скоростта като „една от няколкото променливи“, които трябва да се вземат предвид.

Нарастващият парк от роботи в Украйна пренася оборудване, залага мини

и взривява руски позиции, но подразделенията не винаги имат достъп до роботи, специално проектирани за всяка от тези мисии. Вместо това те често разчитат на системи с общо предназначение или пренасочват роботи, създадени за други задачи.

Федоришин каза, че реалността за войниците е, че "не е така, че разполагат с 10 различни вида безпилотни наземни превозни средства" и могат просто да решат коя от тях искат да използват.

Вместо това войниците вземат такива, създадени за една задача, и ги използват за нещо друго. Те свалят купола от робота и използват това, което би могло да бъде система за нападение, за логистика. Понякога войниците се налага да евакуират колеги с безпилотен наземен робот, който не е създаден за тази конкретна цел, "защото нямат друг избор", каза той.

Бойна единица може например да приключи логистична мисия, а след това да установи, че някой трябва да бъде евакуиран. В такъв случай може просто да изпратят същия робот. Целта на DevDroid е да увеличи производството на MAUL, за да намали този проблем, каза Федоришин.

Войниците често казват, че предпочитат да разполагат с по-универсални роботи, които лесно могат да бъдат конфигурирани по различен начин за разнообразни операции, но понякога това се отразява негативно на специализираните мисии.

Въпреки че наличието на многофункционални роботи има своята стойност, скоростта и защитата, които предлага специализираният евакуационен робот, обикновено дават на войниците най-големи шансове за оцеляване.