Евростат: Поляците водят по ежедневна употреба на алкохол, къде сме ние?

Алкохолът остава част от живота на европейците, но навиците се променят значително според възрастта, пола и социалното положение. През 2025 г. близо 5% от хората над 16 години в Европейския съюз са посочили, че пият алкохол всеки ден, показват данните на Евростат.

Други 19,2% са консумирали алкохол поне веднъж седмично, а 21,8% - поне веднъж месечно. В същото време около една трета от европейците - 33,5% - не са употребявали алкохол през 2025 г. или не са го правили през предходната година.

Къде е България?

България се вписва сравнително близо до средните показатели за ЕС. Ежедневна употреба на алкохол е отчетена при 4,6% от населението над 16 години. На другия полюс е Полша, където този дял достига 16% - най-високият сред страните от ЕС. Следват Италия със 7,9%, както и Белгия и Дания с по 7,5%.

Кой пие по-често?

Данните показват отчетлива разлика между мъжете и жените. През 2025 г. 56,5% от мъжете в ЕС са консумирали алкохол поне веднъж месечно, докато при жените този дял е 35,9%.

Възрастта също се оказва важен фактор. Ежедневната употреба е най-рядка сред младите между 16 и 24 години - едва 0,8%. С напредването на възрастта делът постепенно се увеличава и достига 8,9% сред хората на 65 и повече години.

Статистиката показва интересна зависимост и спрямо доходите и социалното положение. Сред хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, 47,5% не са употребявали алкохол през 2025 г. или не са го правили през предходната година. При останалата част от населението този дял е значително по-нисък - 29,9%.

Данните са част от изданието “Ключови показатели за условията на живот в Европа - 2026 година“ на Евростат, което разглежда различни аспекти от живота на европейците, включително условията на живот и положението на най-уязвимите групи.