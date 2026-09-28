Най-малкият син на Тръмп Барън вече си има приятелка

Най-малкият син на президента Доналд Тръмп, който той споделя с първата дама Мелания е 20-годишният Барън. Безспорно най-желаният ерген в университета, в който следва, а и не само.

Според последните информации обазе студентът е открил любовта в лицето на момиче, с което се е запознал в университета. Медиите съобщават, че двамата имат връзка и се срещат дискретно вече повече от година.

Студентски романс

Макар да не се знае много за въпросната дама, Барън прекара първата си година в колежа, следвайки в Бизнес училището "Стърн“ към Нюйоркския университет, разположено в кампуса в Гринуич Вилидж. Той не живееше в кампуса, а пътуваше дотам от "Тръмп Тауър“ в Манхатън, припомня Hello!Magazine.

През октомври 2024 г. Доналд гостува в подкаст, където беше попитан за личния живот на сина си. Тогава той призна, че не е сигурен дали Барън вече е стигнал до този етап, и добави: "Не мисля, че досега е имал приятелка".

През септември 2026 г. обаче беше потвърдено, че Барън се е преместил в кампуса на учебното заведение във Вашингтон (окръг Колумбия) за поне един семестър, за да бъде по-близо до майка си и баща си. Не е ясно дали той все още има връзка с въпросната жена.

Интересът към личния живот на Барън се появи, след като потребителка на TikTok на име Мади заяви, че той е бил първото ѝ гадже, докато са учили заедно в гимназията.

Тя публикува видеоклип с кадри, на които е заедно с президентския син и сподели, че връзката им е приключила, когато той се е преместил в училището "Сейнт Андрюс Потомак“ във Вирджиния.

В миналото името на Барън е свързвано и с други момичета, сред които Сара Клеър и моделът Клара Джоунс, която е с две години по-голяма от него.

Яркият характер на Барън

Макар че Барън предпочита да избягва светлината на прожекторите и дълго време е бил описван като "срамежлив и сдържан“, изглежда, че това вече не е така. През 2025 г. Барън говори за баща си по време на вечеря в "Мар-а-Лаго“, а гостите останаха силно впечатлени от неговата смелост.