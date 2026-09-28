Обратно към бурните 90-те: Престъпността в Русия нараства

Русия преживява сериозен скок в престъпността и беззаконието, утежнени от продължаващата война в Украйна. Докато критици като политикът Лев Шлосберг са изправени пред тежки присъди за дискредитиране на армията, войниците, извършили насилствени престъпления, включително убийства и сексуални нападения, често получават по-леки наказания или се разминават без затвор поради статута си на ветерани. Тази несъразмерност се подхранва от законодателството на президента Путин, което защитава военния персонал и активно набира престъпници. Връщащите се ветерани, много от които страдат от посттравматично стресово разстройство (ПТСР) и злоупотреба с наркотични вещества, допринасят за скок в броя на убийствата и насилието с огнестрелно оръжие, като често набелязват членове на семейството си. Организираната престъпност също преживява възход, като ветераните внасят бойни умения и оръжия на черния пазар. Кризата се утежнява от факта, че полицейските сили се сблъскват с критичен недостиг на персонал, което оставя Русия да се бори със системен срив на закона и реда, пише за Forbes Наташа Линдстаед, професор в Университета на Есекс.

През август руският политик Лев Шлосберг беше осъден на 11 години затвор и един месец в наказателна колония. Престъплението му? Той е дискредитирал въоръжените сили на страната и е разпространил невярна информация за тях.

Това е коренно различен изход в сравнение с наказанието за Едуард Битаров, войник, който е воювал във войната в Украйна и е убил съпругата си през 2023 г. Тъй като той беше военен ветеран, признат за виновен в убийство в пристъп на ярост, той беше пощаден от затвор.

А насилието не се ограничава само до руснаците. Обединените нации току-що публикуваха доклад по-рано този месец, според който в Украйна са регистрирани над 1 000 случая на сексуално насилие срещу цивилни, като руски военнослужещи са отговорни за почти 90% от документираните случаи.

Руските закони защитават извършителите и преследват онези, които се опитват да насърчават мира. Скоро след като руският президент Владимир Путин започна инвазия в Украйна през февруари 2022 г., Путин подписа закон, който улеснява лишаването от свобода на руски граждани за дискредитиране на армията, в опит да заглуши критиката срещу войната. Но в днешна Русия можеш да убиеш или сериозно да нараниш някого и все пак да останеш ненаказан (ако си воювал във войната). Това е обърнатата логика, която подхранва нарастващата вълна от престъпления в Русия и извън нея.

Престъпността и беззаконието се завръщат по руските улици

Русия вече е преживявала подобно положение. След разпадането на Съветския съюз през 1991 г. престъпността се увеличи, тъй като организирани престъпни групи превзеха контрола над банки, фабрики и други доходоносни пазари. Автомобилни бомби и поръчкови убийства бяха част от ежедневието. Между 1990 и 1994 г. Русия имаше един от най-високите показатели за убийства в света.

Макар че общите нива на престъпност са намалели след изключително насилствените и хаотични 90-те години, тежките престъпления като убийствата бележат скок. Сред всички съседи на Украйна именно Русия отбелязва най-голямото увеличение на тежките престъпления.

По-голямата част от престъпната дейност в Русия преди беше съсредоточена в Москва, Санкт Петербург и Нижни Новгород – големите градове. След руската инвазия в Украйна престъпността се разпространи, като региони, които и без това са социално и икономически изостанали, като Башкортостан, Краснодарски край, Татарстан, Бурятия, Дагестан и Якутия, отбелязаха ръст на престъпността.

Престъпленията с огнестрелно оръжие също са се увеличили рязко в граничните региони на Русия, като в някои райони се наблюдава трицифрено увеличение. През 2025 г. Русия отбеляза най-високия брой тежки престъпления за последните 15 години – 627 900 случая, което показва системно влошаване на ситуацията.

Войниците, които се завръщат у дома, допринасят за скока в насилието

Войната в Украйна е съпътствана от рязко увеличение на наказателните дела, в които са замесени руски военнослужещи. Руските военни съдилища са разгледали 729 дела за убийство, свързани с военнослужещи, между 2022 и 2025 г., в сравнение с 67 дела през четирите години преди войната, като броят на делата се увеличава всяка година. Руските военни съдилища също така са разгледали 549 дела, свързани с изнасилване и сексуално насилие, между 2022 и 2025 г., като 312 от тях са свързани с непълнолетни. Присъдите по тези дела рядко се публикуват.

Изследвания сочат, че причината бившите войници да се занимават с насилствени престъпления е, че ветераните са изложени на насилие. Това ги прави по-склонни да приемат насилието и по-умели в използването му, когато се върнат към гражданския живот. Някои от другите проучени фактори включват разпадане на социалните връзки на ветераните и нарастване на алкохолизма, употребата на наркотици и проблемите с психичното здраве. Слабата институционална подкрепа също е създала възможности за престъпни групи да вербуват бивши бойци. Други изследвания сочат, че насилието се увеличава в страните, въвлечени във войни, не само сред ветераните, но и сред неветеранското население, тъй като насилието се нормализира и легитимира сред всички слоеве на населението в следвоенните общества.

Както бе споменато по отношение на руските войници, консумацията на алкохол играе роля в много от убийствата, като в почти 75% от случаите извършителят е бил в нетрезво състояние. Един войник, върнал се у дома, намушкал жена 42 пъти след пиянска вечер и кавга. Един украински ветеран от войната на име Александър Кашкарев заплашил с насилие касиер в магазин за алкохол, след като откраднал водка и вино. Въпреки че това било третото му нарушение, съдът му наложил глоба от едва 13 долара, позовавайки се на "безупречната му служба за Родината".

Русия се сблъсква и с епидемия от психични заболявания сред ветераните от войната, като стотици хиляди войници са изложени на риск да страдат от посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Един войник на име Александър Мамаев се завърна в Русия от фронта в Украйна и се напи на едно парти. Мислейки, че съпругата му се протяга към парите в джоба му, 44-годишният мъж реагира, като я намушка и убива пред очите на децата си. Хората, които познаваха Мамаев преди да замине на война, го смятаха за мирен човек, който „нямаше да нарани и муха“. Войниците, които се завръщат в Русия и извършват насилствени престъпления, обикновено насочват действията си към близки хора, като съпруги, приятелки, деца, родители или братя и сестри.

Въпреки че цивилни са били жертви на насилие от страна на руски войници в 80% от случаите, някои от случаите на насилие засягат съслуживци. Един руски офицер откри огън срещу собствената си част по време на пиянски изблик, след като изпи две бутилки водка, като уби себе си, един съслужител и рани друг.

Обратният ефект от набирането на престъпници за водене на войни

Добре документирано е, че Русия е прибегнала до набиране на престъпници и наемници във въоръжените сили в усилията си за мобилизация. През 2022 г. Путин подписа закон, позволяващ на осъдените за тежки престъпления да служат във въоръжените сили в Украйна, докато „Групата Вагнер“ и други сили набираха затворници и наемници, за да подсилят редиците на Русия. Това доведе до навлизането във въоръжените сили на голям брой хора с история на насилие, които в крайна сметка се върнаха в руското общество.

През 2026 г. Путин разшири категорията на хората с криминално досие, които могат да сключват договори с армията, като включи дори наркотрафиканти, членове на банди, лица, трафикирали взривни вещества и оръжия, както и осъдени или разследвани за леки или средни престъпления. Единствената категория, която все още е забранена, са лицата, извършили сексуални престъпления срещу непълнолетни, както и тези, участвали в актове на тероризъм и екстремизъм.

Според известната руска активистка за правата на затворниците Олга Романова, затворите са „бездънна резервоар на наемници“, което дава на Путин достъп до съкровищница от експерти по насилие.

Но наемниците не само убиват срещу заплащане. Към декември 2025 г. наемниците, връщащи се от войната, са убили или сериозно ранили поне 1 016 души в самата Русия.

Веднъж след като дадено лице подпише договор с Министерството на отбраната, то получава редица различни привилегии. Най-значимата от тях е, че те са защитени от наказателно преследване – нещо, което Путин превърна в закон през 2024 г. Производството срещу лице, обвинено в престъпление, се спира, а по-късно се прекратява напълно, ако то бъде наградено с медал за храброст в бой. Руски войници са били осъдени за убийство, пуснати условно, за да се сражават в Украйна, освободени и след това са убивали отново.

Нарастване на организираната престъпност

Русия винаги е била убежище за организираната престъпност, но войната в Украйна ускори нейното разпространение. Някои руски военни ветерани вече имаха връзки с престъпни мрежи, докато други ветерани бяха вербувани в престъпни банди или създадоха нови. А руските войници пренасят в руския подземен свят онова, което са научили на бойното поле. Съвременните организирани престъпни групи разчитат на лица, които са опитни в събирането на разузнавателна информация, управлението на мрежи и логистиката – умения, които войниците придобиват по време на военната си служба.

В допълнение към тези бойни умения те връщат и повече оръжия, които се промъкват на черния пазар и попадат в ръцете на конкуриращи се банди. Санкциите и прекъсването на търговските маршрути създадоха нови черни пазари за оръжия. Руските войници крадат и продават оръжията си без особени затруднения, тъй като руската армия няма капацитет да ги проследява. Дори когато войници бъдат заловени и съдени за кражба на оръжия, те получават само леко наказание.

Русия изпитва остър недостиг на полицейски кадри, като недостигът достига до 40%, а всеки ден се подават оставки. Като причина се посочва ниското заплащане – средната заплата на полицаите през 2025 г. е около 655 долара на месец, без право на отпуск. Войната отвлича новобранци от полицията, предлагайки им по-високо заплащане и по-големи стимули да се запишат във въоръжените сили.

След руските войни в Афганистан и Чечня имаше съобщения за вълни от престъпления и социално недоволство сред ветераните от войната. Голямата разлика днес е, че войната в Украйна е много по-мащабна, оръжията са много по-мощни, а новобранците са много по-агресивни.