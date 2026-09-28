Историческо: С един спрял двигател мегаракетата Starship стигна орбита ВИДЕО

Мегаракетата Starship излетя и се насочва към земната орбита за първи път. След лека драма сред екипа на Илон Мъск и един спрял двигател, ракетата все пак предприе мисията си. Скоростта на ракетата е над 26 000 км/ч.

В началото на изстрелването горната степен на ракетата се отдели от ускорителя Super Heavy, който се приводни в Мексиканския залив. В SpaceX избухнаха бурни аплодисменти, когато ускорителят се приземи във водите на залива. SpaceX разполага с възможността да улови ускорителя на площадка за кацане, но реши да не го прави за днешния тест.

От SpaceX съобщиха, че Starship е срещнал проблем по време на изкачването към орбита, след като един от шестте двигателя се е изключил по-рано от планираното.

Апаратът успешно достигна космоса, но екипът първоначално реши да не извършва допълнителното запалване, необходимо за навлизане в орбита.

По-късно водещият на излъчването заяви, че ситуацията се преразглежда и все още не е напълно изключена възможността за опит за достигане на орбита.

Настъпи момент на напрежение, докато SpaceX решаваше дали да изведе Starship в орбита. След съобщените проблеми с един от шестте двигателя (версия RVac) на апарата, инженерите на компанията трябва да вземат окончателното решение в следващите няколко минути.

Това е важно решение, тъй като веднъж щом Starship навлезе в земната орбита, е много по-трудно апаратът да бъде върнат обратно на Земята при евентуален проблем, което прави полета по-опасен.

От SpaceX искат да са сигурни, че извеждането на Starship в орбита е правилното решение, или дали да отложат полета за по-късна дата.

След няколко напрегнати минути екипът все пак реши - Starship се отправя към земната орбита, която минути по-късно достигна успешно. Предвижда се той да направи шест обиколки около Земята и да изведе в орбита 26 сателита Starlink.