Как Румъния променя играта за афилиейтите на нелегалните хазартни оператори

Румъния предприе сериозна офанзива срещу нелегалния хазарт, като предприетите действия ще доведат до реално намаляване на възможностите за промотирането им. Националната служба по хазарта (ONJN), която е регулатор на индустрията в северната ни съседка, официално поиска от Meta и Google да спрат спонсорираните реклами на оператори, които нямат лиценз и са в черния списък. Според институцията подобни реклами все още достигат до потребителите чрез различни кампании за ретаргетиране, което е нарушение и законът предвижда глоби между 50 000 и 100 000 леи за подпомагащите разпространението на такива реклами. При системни нарушения е възможно да бъдат търсена и наказателна отговорност.

ONJN подчертава, че ангажираността на глобалните технологични платформи е ключова за ограничаване на достъпа до нелицензираните сайтове. Според публикации в iGamingExpert, iGaming Express и AffPapa именно афилиейтите и рекламните канали, които се възползват от слабостите на алгоритмите, са основните двигатели на сивия сектор.

Ситуацията в Румъния не е изолиран случай, а част от по-широка тенденция в Европа и по света. Германия вече предприе конкретни действия чрез актуализация на рекламната политика на Google. От 25 септември 2024 г. платформата позволява реклами само на оператори с лиценз от GGL или сертифицирани посредници, като по този начин всички афилиейти, свързващи нелегални оператори, бяха блокирани. Това решение доведе до отчетливо намаляване на рекламите на нелицензирани платформи, твръди iGBA и SBC Eurasia.

В Нидерландия регулаторът Kansspelautoriteit (KSA) започна да работи съвместно с хостинг компании като DigitalOcean и Cloudflare, за да ограничи достъпа до нелегални афилиейт сайтове. При постъпило искане от KSA доставчиците са длъжни в рамките на четири седмици да прекратят услугите си към такива сайтове, в противен случай рискуват сериозни санкции.

Норвегия също въведе мерки, като от 1 януари 2024 г. страната приложи DNS-блокиране на нелицензирани хазартни платформи. Тази практика обаче среща и критики, тъй като според някои анализатори може да ограничи принципите на свободната търговия.

В Австралия регулаторът ACMA продължава активната си кампания срещу нелегалните офшорни сайтове. Блокирани са вече над 1 500 домейна, сред които популярни имена като JokaRoom, Wild Pokies и Instant Casino. Освен това ACMA упражнява натиск и върху чуждестранни регулатори, включително в Кюрасао, с цел въвеждане на по-строги правила и контрол върху операторите, които таргетират австралийски потребители.

Въпреки строгия регулаторен режим, Швеция се сблъсква с проблеми при ограничаването на черния пазар. Данни показват, че между 69 и 82 процента от залаганията през последното тримесечие на 2024 г. са били направени при нелицензирани оператори. Тези сайтове често използват идентични технологии и методи на плащане, включително BankID, което ги прави трудно различими от лицензираните. Това води до огромен сив оборот, оценен на около 150 милиарда шведски крони, или приблизително 14,7 милиарда долара.

Във Великобритания Advertising Standards Authority (ASA) и Gambling Commission (UKGC) от години поддържат строги стандарти за реклама. Задължителните предупреждения, забраната за таргетиране на уязвими групи като деца, както и строгият контрол върху съдържанието на афилиейт кампаниите са част от нормативния пакет. Въпреки това на пазара се наблюдават проблеми – компании като Ladbrokes вече бяха критикувани заради кампании, прикриващи се като новинарски статии, които представят хазарта като решение за финансови трудности, пише The Guardian.

Всички тези примери подчертават, че афилиейтите повече не могат безконтролно да промотират нелицензирани оператори. Световните регулатори въвеждат все по-разнообразни мерки – от DNS блокове и партньорства с хостинг доставчици, през ограничаване на рекламните канали, до пряка намеса на глобални технологични гиганти.