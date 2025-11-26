КУБ представи варненските си проекти на водещото изложение за недвижими имоти в България

Residential Expo Есен 2025, проведено в столичния Sofia Event Center, се превърна в една от ключовите платформи на пазара на жилища в България. В изложението участваха над 50 строително-инвестиционни компании, бяха представени около 130 проекта, а събитието беше посетено от хиляди гости – частни купувачи, инвеститори и представители на финансовия сектор.

Сред участниците във форума беше и международната корпорация КУБ, която реализира проекти по крайбрежието на Варна. Както посочват от компанията, форматът на Residential Expo позволи за кратко време да се получи широк поглед върху пазара: да се види кои решения са най-търсени, какви изисквания формулират купувачите и как им отговарят строителните предприемачи в България и в чужбина.

Едновременно с това екипите по продажби и маркетинг на КУБ използваха възможността да повишат интереса на професионалната общност към проектите край Варна. Бяха обсъдени подходи към развитието на крайбрежните територии, към качеството на строителството, както и параметрите, които определят комфортната среда за обитатели и инвеститори. Специален интерес предизвика проектът VillApart Arcanum – комплекс от вили до морето с фиксиран пасивен доход до 10% годишно, който в компанията определят като пример за успешно съчетание между висок стандарт на живот и работещ инвестиционен модел.

„Убеден съм: ако един предприемач претендира за ролята на ключов играч, който задава стандарти, той е длъжен да бъде в центъра на професионалния диалог, а не да наблюдава пазара отстрани. От името на КУБ изразявам благодарност към организаторите на изложението – за техния принос за подобряване на взаимодействието и комуникацията в индустрията“, заяви основателят на КУБ Корпорация Олег Невзоров.