Избрали сте мечтания имот, на подходящо място, остава само да се реализира сделката. Но трябва да имате предвид, че покупката да се окаже проблемна, ако правният му статут не е изряден.

Покупката на парцел за строеж е сериозна инвестиция, при която документите играят решаваща роля. Затова още преди договаряне и даване на капаро купувачът трябва да се увери, че всички документи са проверени и отговарят на законовите изисквания. Какви документи са необходими при покупка на парцел според Порталът за недвижими имоти imoti.net

Нотариален акт – основният документ за собственост

Нотариалният акт е първият документ, който трябва да бъде внимателно прегледан при покупка на парцел. Той удостоверява правото на собственост и показва кой има право да продава имота. Важно е да се провери дали продавачът е единствен собственик или има съсобственици, както и дали имотът се продава изцяло или на идеални части. Описанието на парцела в нотариалния акт трябва да съвпада с реалното му състояние, местоположение и площ, тъй като разминаванията могат да създадат проблеми при бъдещо строителство.

Удостоверение за тежести – има ли скрити рискове

Един от най-важните документи при покупка на земя за строеж е удостоверението за тежести. То показва дали върху парцела има вписани ипотеки, възбрани, съдебни спорове или други права на трети лица. Наличието на тежести може да направи сделката рискова или дори невъзможна. Затова удостоверението трябва да бъде извадено непосредствено преди покупката, за да отразява актуалното състояние на имота.

Кадастрална скица и реални граници на парцела

Кадастралната скица е документът, който показва точните граници, площта и предназначението на парцела според кадастралната карта. При покупка на парцел за строеж е важно купувачът да сравни скицата с реалните граници на място. В практиката често се срещат разминавания между огради, пътища или съседни имоти и това, което е нанесено в кадастъра. Подобни несъответствия могат да доведат до спорове със съседи или затруднения при издаване на разрешение за строеж.

Цялата статия може да прочетете тук