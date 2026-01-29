Американска компания купува чуждите активи на "Лукойл"

Санкционираният от САЩ руски петролен гигант "Лукойл" е сключил споразумение с американската компания Carlyle за продажбата на своите активи в чужбина, предаде АФП.

Руската група съобщи, че е „сключила споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle за продажбата на Lukoil International GmbH”, като уточни обаче, че сделката не включва активите, намиращи се в Казахстан.

На 15 януари службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи лиценза за продажбата на чуждестранни активи на "Лукойл".

Документът разрешава воденето на преговори и сключването на договори с "Лукойл", свързани с продажбата на международните активи на компанията. Срокът бе удължен до 28 януари и се отнася както за самия руски петролен производител, който притежава активи в чужбина, така и за всички дружества, в които "Лукойл" пряко или непряко държи дял от най-малко 50%.

През октомври 2025 г. Съединените щати, Европейският съюз и Обединеното кралство включиха руската петролна компания „Лукойл“ в санкционен списък. Ръководството на компанията беше принудено спешно да търси купувач за международните си активи. Първият кандидат беше търговската компания Gunvor, но Министерството на финансите на САЩ не даде разрешение за сделката, както и за няколко последващи кандидати.

Съобщава се, че стойността на активите на „Лукойл“ възлиза на 22 млрд. долара.

В новото споразумение влизат активите в България.

У нас „Лукойл“ притежава рафинерията в Бургас, която е структуроопределяща компания не само за България, но и целия Балкански регион.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ е с капацитет 190 000 барела на ден, това я прави най-голямата на Балканите, както и нефтопреработвателния завод „Петротел“ в Румъния. Компанията притежава и мрежи за търговия на дребно с горива в Сърбия, Хърватия, Черна гора, Молдова и Северна Македония, както и няколко депа за нефтопродукти в региона.

БГНЕС припомня, че Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ разрешава трансакции, включващи определени юридически лица на Лукойл в България в т.ч. "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Авиейшън България" ЕООД и "Лукойл България Бункер" ЕООД, както и всяко юридическо лице, в което едно или повече от горепосочените лица притежават, пряко или косвено, индивидуално или съвкупно, 50 процента или повече. Предоставеното разрешение е в сила до 00.01 часа източноамериканско време на 29 април 2026 г.

Американският гигант Carlyle е една от най-големите световни компании в областта на частния капитал, алтернативните инвестиции и финансовите услуги – управлява активи за 474 милиарда долара.