Maserati GT2 Stradale пристига в България за първи път

Един от най-редките и ексклузивни нови модели на Maserati – GT2 Stradale – ще направи своята първа официална поява в България благодарение Auto Italia. Премиерата ще се състои в шоурума на Auto Italia в столицата и ще постави София сред малкото локации в региона, в които суперавтомобилът ще бъде представен пред публика.

GT2 Stradale е пътната версия на състезателния Maserati GT2 – автомобилът, с който марката се завърна в моторните спортове и европейските серии Fanatec GT2. Новият модел съчетава спортния характер на Maserati с типичните за бранда елегантност, комфорт и внимание към детайла.

Автомобилът ще бъде произведен в едва 914 бройки за целия свят – символична препратка към 1914 година, когато е основана Maserati. Всеки екземпляр носи специална обозначителна табелка „1 of 914“, а базовата цена на модела започва от 312 000 евро с ДДС, което го превръща в най-скъпото серийно Maserati в стандартната продуктова гама на марката към момента.

GT2 Stradale е създаден за клиенти, които търсят не просто автомобил, а лимитирано преживяване с ясно изразен характер и индивидуалност. Именно затова моделът предлага и богати възможности за персонализация чрез програмата Maserati Fuoriserie, включително специално разработени цветове, карбонови елементи и различни дизайнерски конфигурации.

Сред отличителните цветове са Blu Infinito, Gloss Giallo Genio и Matte Bianco Audace, както и селекция от специални Fuoriserie нюанси като Matte Digital Aurora, Matte Military Teal и Textured Powder Nude. Възможностите за персонализация обхващат също цветовете на спирачните апарати, карбоновите детайли и отделни дизайнерски елементи по екстериора.

Моделът е разработен в Maserati Centro Stile – дизайнерския център на марката в Италия. Предницата запазва характерната архитектура на Maserati, но е интерпретирана с нов дизайн и аеродинамични решения. Отличителният „нос на акула“ е разширен, за да осигури по-голям приток на въздух, като същевременно поставя началото на нова дизайнерска посока, която ще бъде разпознавана и в бъдещите модели на Maserati.

Интериорът е разработен с фокус върху модерния спортен лукс. Кабината комбинира Alcantara, въглероден композит и минималистичен дизайн, вдъхновен от моторните спортове. Специално внимание е отделено на детайлите – от контрастните шевове и спортния волан до новите карбонови седалки, разработени съвместно със Sabelt.

Както и при MC20, GT2 Stradale запазва характерните врати тип „пеперуда“, които не само подчертават силуета на автомобила, но и улесняват влизането и излизането на водача и пътника. Въпреки състезателния си характер, моделът е проектиран така, че да може да бъде използван и в ежедневието, благодарение на високото ниво на комфорт, модерните технологии и пълния набор от електронни асистенти.

Под капака се намира 640-конният Nettuno V6 – най-мощният двигател с вътрешно горене, поставян в Maserati до момента. GT2 Stradale ускорява от 0 до 100 км/ч за 2.8 секунди и достига максимална скорост от 324 км/ч.

Премиерата на GT2 Stradale в България ще бъде само след няколко дни. Очакванията са автомобилът да привлече вниманието както на автомобилните ентусиасти, така и на ценителите на високия дизайн, лимитираните серии и съвременния италиански лукс.