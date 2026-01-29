Kакви са условията на Carlyle за закупуването на активите на "Лукойл"?

Сделката за продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл" на инвестиционния фонд Carlyle зависи от провеждането на комплексна проверка due diligence и получаването на регулаторни разрешения, съобщи Reuters, позовавайки се на изявление на Carlyle.

На 29 януари концерн "Лукойл" обяви, че е сключил сделка за продажба на чуждестранни активи с Carlyle. Изключение ще бъдат активите на компанията в Казахстан.

По-късно компанията съобщи, че споразумението не е изключително и зависи от изпълнението на няколко условия. За да бъде сключена сделката, е необходимо одобрението на регулаторните органи, включително Управлението за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC).

Компанията "Лукойл", освен в Русия, е представен в 27 държави. В 10 държави компанията реализира проекти в областта на проучването и добива. Сред тях са Азербайджан, България, Египет, Мексико и ОАЕ.

През есента на 2025 г. САЩ наложиха санкции срещу "Роснефт'' и "Лукойл''. След това последната обяви продажбата на своите чуждестранни активи.

Как Кремъл реагира на сделката?

Интересите на руските компании трябва да бъдат защитени и уважавани. Това кза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос на брифинг относно сделката между "Лукойл" и американската компания Carlyle, съобщават руски медии.

"Считаме санкциите за незаконни и неприемливи – това е основата на нашата позиция. Второ, това са корпоративни споразумения и в този случай не можем да ги коментираме. За нас най-важното е интересите на руската компания да бъдат защитени и отстоявани", заяви Песков.