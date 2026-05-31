IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Яки глоби в градския транспорт в Атина и Солун

Нередовните пътници вече ще плащат по 100 евро

31.05.2026 | 10:00 ч. 5
Снимка Стопкадър БНТ

Снимка Стопкадър БНТ

От днес в Гърция се увеличава размера на глобата за нередовните пътници в градския транспорт в Атина и Солун, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Пътниците, които се возят без валиден или с билет, който не са валидирани, могат да бъдат глобени със 100 евро, предаде БНР.

Нарушителите ще могат да намалят глобата си до 50 евро, ако в рамките на десет дни си закупят карта за неограничено ползване на градския транспорт за поне 30 дни.

Досега глобата беше 72 евро като имаше възможност санкцията да бъде намалена до 30 евро.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

солун атина глоби автобус
Новини
Виж всички новини
Бизнес
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem