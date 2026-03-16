Как Гюлиян съчетава традиция, стил и модерно усещане в света на часовниците и бижутата?

В света на високия часовникарски клас стойността не се измерва само във време, а в наследство, инженерство и стил. Магазин за часовници и бижута Гюлиян е утвърдено име на българския пазар, което обединява престижни швейцарски марки, експертна консултация и първокласно обслужване под един покрив.

Компанията изгражда репутацията си върху доверие, автентичност и безкомпромисен подбор на световни брандове, предлагайки среда, в която изборът на часовник се превръща в преживяване.

Лидерство в сегмента на луксозните часовници

Giulian е официален представител на над 40 международни марки, сред които Omega, Breitling, Zenith, TAG Heuer и Longines. Това гарантира оригинален произход, международна гаранция и достъп до актуални колекции от световния часовникарски елит.

Селекцията обхваща както класически механични модели с традиционни усложнения, така и модерни спортни и лайфстайл предложения. Независимо дали става въпрос за инвестиционен часовник, или за елегантен аксесоар за специален повод, асортиментът покрива широк спектър от стилове и бюджети.

Дългогодишното присъствие на пазара превръща Giulian в институция, а не просто търговец – компания, която активно оформя стандартите в сегмента на луксозните часовници в България.

House of Watches – концепция за преживяване

Емблематичният бутик House of Watches на ул. „Съборна“ 4 в София е създаден като пространство, в което традицията и модерността съжителстват естествено. Интериорът съчетава архитектурна стойност, минималистичен дизайн и фокус върху детайла, за да осигури спокойна и вдъхновяваща среда за избор.

Тук клиентите получават персонализирана консултация, базирана на реални нужди, стил и начин на живот. Подходът надхвърля стандартната продажба – той включва експертно съдействие, представяне на механизмите и детайлно обяснение на характеристиките на всеки модел.

Тази концепция утвърждава Giulian като място, където луксът се преживява, а не просто се купува.

Разнообразие от стилове и категории

Портфолиото на Giulian е внимателно структурирано, за да отговори на различни предпочитания.

То включва:

High Horology – швейцарски механични часовници с вековна традиция;

спортни и професионални модели – хронографи и водоустойчиви серии;

лайфстайл брандове – модерни дизайнерски решения;

фино бижутерство – изделия от благородни метали и скъпоценни камъни.

Тази широка селекция позволява индивидуален избор според професия, стил и лични ценности.

Оторизиран сервиз и гаранция

Високият клас часовник изисква професионална поддръжка. Giulian разполага с модерен оторизиран сервизен център, оборудван по стандартите на швейцарските производители.

Сертифицирани часовникари преминават обучения директно при брандовете, което гарантира компетентна профилактика и ремонт. Международната гаранция и прозрачният сервизен процес осигуряват дългосрочна сигурност на инвестицията.

Този ангажимент към качеството затвърждава доверието и позиционира Giulian като авторитетен партньор в света на луксозните часовници.

FAQ – Често задавани въпроси

Как мога да съм сигурен, че часовникът е оригинален?

Всички модели се предлагат с официален произход и международна гаранционна карта от производителя.

Предлага ли Giulian сервиз след изтичане на гаранцията?

Да, оторизираният сервизен център извършва профилактика и ремонт и след гаранционния срок.

Мога ли да поръчам модел, който не е наличен в бутика?

При определени марки е възможна специална заявка чрез официалния представител.

Колко често се препоръчва профилактика на механичен часовник?

Обикновено на всеки 3-5 години, в зависимост от модела и начина на употреба.

Подходящ ли е луксозният часовник като инвестиция?

Някои модели на утвърдени марки запазват или повишават стойността си при правилна поддръжка и пълен комплект документи.