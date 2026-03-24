Скок на горивата в Гърция баш за Великден

След като и дизелът надхвърли границата от 2 евро за литър, натискът върху гръцкия пазар и като цяло върху икономиката се увеличава. С покачването на цените правителството отново се обръща към субсидиите като потенциален буфер срещу нарастващата цена на енергията, снъобщава To Vima.

Цените на дизела вече надхвърлиха 2 евро за литър, приближавайки се все повече до безоловния бензин, който в момента варира между 2,03 и 2,08 евро за литър. Скокът засилва опасенията преди Великденския период на пътуване, което подтиква властите да ускорят плановете за нов пакет за подкрепа, фокусиран върху разходите за гориво, пише Труд.

В началната фаза се очаква правителството да въведе отново субсидия за дизел. Ако възходящата тенденция се запази, вероятно ще последва обновена версия на субсидията „Fuel Pass“ за бензин малко преди Страстната седмица.

Подобни мерки не са безпрецедентни. По време на предишната енергийна криза, предизвикана от руско-украинската война, субсидиите за дизел достигнаха 0,15 долара на литър, прилагани директно на бензиностанциите, което ефективно намали разходите за потребителите.

„Fuel Pass“, от друга страна, се разпространяваше директно на собствениците на автомобили с бензинов двигател.

Въпреки че субсидиите могат да облекчат транспортните разходи, тяхното въздействие върху по-широката инфлация остава несигурно, зависейки от геополитическите развития и фискалните ограничения. Анализаторите разглеждат мерките до голяма степен като краткосрочно „гасене на пожари“, тъй като нестабилните цени на петрола и продължаващият военен натиск продължават да стимулират инфлацията и да натоварват икономиката. По-трайно решение – намаляване на данъците върху горивата, които съставляват около 57% от цените на бензина и 44% от дизела – остава извън обхвата.

Междувременно няколко европейски държави вече предприеха подобни намаления. Окончателните решения на Гърция относно субсидиите за горива се очакват в рамките на седмицата, въпреки че обхватът на мерките все още не е ясен.