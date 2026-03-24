„Пролетна супер седмица“ стартира в Практикер

Водещата верига за дома и градината Практикер посреща пролетта с невероятни предложения в своята кампания „Пролетна супер седмица“. От 24.03. до 30.03.2026 г. клиентите ще могат да се възползват от специални цени на над 4 000 продукта от асортимента на веригата. Всички желани стоки над 100 евро/195,58 лв. могат да бъдат закупени на изплащане без оскъпяване на 10 равни вноски с 0% лихви, 0€ такси и 0% ГПР. Кампанията е валидна във всички хипермаркети Практикер, на praktiker.bg, както и в Praktiker app.

„Пролетна супер седмица“ предлага подбрани продукти за предстоящия сезон, които правят работата навън по-лесна и приятна.

Електрическата косачка Einhell GC-EM 1000W е надежден помощник за поддържане на добре оформена и свежа морава, и е намалена от 61,35 евро на 50,00 евро/97,79 лв. Сред открояващите се предложения е и сгъваемата оранжерия Garden Kings 300х300x270 см, която създава отлични условия за отглеждане и защита на растенията, като същевременно предлага удобство при монтаж и съхранение. Сега е намалена от 144,90 евро на 94,18 евро/184,20 лв.

Кампанията идва с практични решения за работилницата и дома. Сред предложенията за обновяване на подовите настилки се откроява ламинираният паркет Kronostep Дъб Пистачио K625, който внася естествено излъчване и уют в интериора със своя топъл цвят. Сега той е намален от 13,69 евро кв.м на 8,21 евро кв.м/16,06 лв. кв.м.

Друго предложение е гранитогресът Cerrad Quella Miele 17.5x60 см с изчистена дървесна визия. Той е подходящ, както за вътрешно, така и за външно полагане и е намален от 14,31 евро кв.м на 11,45 евро кв.м/22,39 лв. кв.м. За финален щрих към интериора, сред предложенията е LED плафонът 75W D-IL Abramis, който е с дистанционно управление за лесно регулиране на светлината и създаване на желаната атмосфера. Той е намален от 76,69 евро на 46,01 евро/89,99 лв. В кампанията има и стилни решения за баня, които съчетават естетика и функционалност. Сред тях е елегантната душ система Fayans Jasmine Chrome, създадена за повече комфорт и модерно излъчване. Сега тя е намалена от 163,61 евро на 114,52 евро/223,98 лв.

„Пролетна супер седмица“ предлага на професионалните майстори да се оборудват с акумулаторната ударна бормашина Bosch Professional GSB 183, създадена за мощност, прецизност и надеждност при всякакви ремонтни задачи. Сега е намалена от 119,90 евро на 89,00 евро/174,07 лв. За осигуряване на стабилно и удобно място за организиране на инструменти и материали, сред решенията е металният стелаж Kovona Futur Plus 180x120x45 см, който е намален от 92,03 евро на 46,01 евро/89,99 лв.

От Практикер са помислили и за безпроблемно начало на пролетните пътувания. Сред акцентите е акумулаторът Solid Cell 74Ah – надежден избор за сигурен старт и дълготрайна работа на автомобила. По време на кампанията той е намален от 92,99 евро на 65,09 евро/127,30 лв. Като част от предложенията за пътешествия и къмпинг е и преносимата акумулаторна соларна станция 500W Ecoflow River Max. Тя осигурява удобно и тихо захранване за различни устройства по време на къмпинг, пътувания или като резервен източник на енергия у дома. По време на кампанията тя е намалена от 409,00 евро на 327,20 евро/639,95 лв.

