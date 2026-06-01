IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 130

Скутър Браун похвали любимата си Сидни Суийни

Заедно са близо от година

01.06.2026 | 22:07 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Скутър Браун похвали приятелката си Сидни Суийни. 44-годишният музикален продуцент я нарече "необикновена".

Той смята, че 28-годишната актриса е добра, щедра и умна. Да я има в живота си дошло като голяма изненада.

"Запознах се с изключителна жена, добра и щедра, и умна, и истинска, и земна - и една от най-големите изненади някога", коментира той в подкаста "Second Thought".

В момента Скутър гледа последния сезон на "Eуфория" - сериал, в който Сидни участва. Питат го дали е гледал новите епизоди.

"Пристрастен съм, харесват ми. Мисля, че има невероятно представяне от една определена актриса", отвръща продуцентът.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди Сидни Суийни Скутър Браун двойка връзка сериал
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem