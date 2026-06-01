Скутър Браун похвали любимата си Сидни Суийни

Скутър Браун похвали приятелката си Сидни Суийни. 44-годишният музикален продуцент я нарече "необикновена".

Той смята, че 28-годишната актриса е добра, щедра и умна. Да я има в живота си дошло като голяма изненада.

"Запознах се с изключителна жена, добра и щедра, и умна, и истинска, и земна - и една от най-големите изненади някога", коментира той в подкаста "Second Thought".

В момента Скутър гледа последния сезон на "Eуфория" - сериал, в който Сидни участва. Питат го дали е гледал новите епизоди.

"Пристрастен съм, харесват ми. Мисля, че има невероятно представяне от една определена актриса", отвръща продуцентът.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net