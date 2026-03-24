УниКредит Булбанк е Най-добрата банка в България за 2026 в международната класация на Global Finance

УниКредит Булбанк беше отличена като Най-добра банка в България за 2026 г. в престижната класация World’s Best Banks на списание Global Finance. Освен УниКредит Булбанк, още четири банки от групата на УниКредит получават международните награди - в Италия, Австрия, Босна и Херцеговина и Хърватия.

Наградите на Global Finance се присъждат въз основа на комбинация от количествени показатели – като ръст на активите, рентабилност и пазарно присъствие – както и качествени оценки за стратегическо развитие, иновации и клиентско обслужване. Отличията за банките от УниКредит допълнително затвърждават силната динамика на развитие на групата в навлизането ѝ в нов етап с UniCredit Unlimited – амбициозната стратегия за ускоряване на качествения ръст и трансформация на бизнес модела чрез технологии, изкуствен интелект и безкомпромисен фокус върху клиентите и хората.

Теодора Петкова, Директор на УниКредит за Централна и Източна Европа, коментира:

„Поздравявам екипите на банките ни в Австрия и ЦИЕ за тези престижни отличия. Това, което ни обединява, е споделена култура, която насърчава трансформацията, инвестира в хората и използва технологиите и изкуствения интелект, за да създава реална стойност за нашите клиенти всеки ден. UniCredit Unlimited допълнително засилва този подход и ни дава увереност да ускорим растежа си, като преосмислим начина, по който работим и създаваме иновации.“

Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, допълва:

„Това признание е изключително важно за нас, защото отразява доверието на нашите клиенти и последователните усилия на екипа ни в България. Продължаваме да инвестираме активно в развитие на нови модели за обслужване и непрестанно обогатяване на дигиталните ни решения, които правят банкирането по-бързо, по-лесно и по-достъпно“.

През последните години УниКредит Булбанк ускорява трансформацията си с фокус върху дигитализацията и клиентското изживяване. По данни на банката, 97% от всички клиентски взаимодействия вече се осъществяват Булбанк Мобайл. Броят на активните клиенти на апликацията вече надхвърли 800 хиляди, като те извършват над 1.5 млн. плащания месечно.