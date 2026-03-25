Ресторант EDEN получи отличието „Ресторант на годината“ за 2026

Ресторант EDEN в Пловдив беше отличен с приза „Ресторант на годината“ за 2026 г. на Българските туристически награди, отличие, което се присъжда от международно жури с представители на Швейцария, Великобритания, САЩ и България и се приема като едно от най-авторитетните в сектора на туризма и ресторантьорството у нас.

Наградите отличават проекти с ясно изградена концепция, високо ниво на кухня и обслужване, силен дизайн и последователно развитие. При избора се оценява не само качеството на менюто, но и цялостното преживяване, което ресторантът предлага, както и способността му да работи по стандарти, съпоставими с тези в утвърдени европейски гастрономически дестинации.

Тазгодишният приз в категорията отиде при EDEN, който е сравнително нов ресторант в Пловдив и за кратко време се наложи в по-високия сегмент на пазара. Още с откриването си проектът заяви амбиция да работи с подбрани качествени продукти, авторски подход към кухнята и среда, насочена към публика с по-високи изисквания към качеството и атмосферата.

Менюто се изгражда около модерни техники и сезонни продукти, като зад него стои екип от готвачи с международен опит. Ресторантът развива и активна програма от тематични вечери, дегустационни менюта и събития с гост-готвачи, което е сред факторите, отчетени от журито при определянето на отличието.

Важна част от концепцията е и интериорът, който съчетава модерна естетика с елементи, вдъхновени от античното наследство на Пловдив. Пространството е решено с много светлина, зеленина и изчистен дизайн, като целта е да създава усещане за спокойствие и премерен лукс. Ресторантът разполага и със собствен паркинг, което го прави удобен както за бизнес срещи, така и за социални събития и специални поводи.

Според организаторите наградата отразява по-широка тенденция в българската ресторантьорска сцена, където все повече нови проекти се насочват към по-висок клас и ясно изградена концепция. В този контекст появата на ресторанти като EDEN се приема като знак, че и извън столицата могат да се развиват места, които работят по международни стандарти.

През последните години Пловдив постепенно се утвърждава като гастрономическа дестинация, а интересът към ресторанти от по-висок клас се увеличава както сред местната публика, така и сред гости от други градове. Именно подобни проекти показват, че българската ресторантьорска сцена се развива към по-високо качество, по-ясна концепция и по-силно присъствие на модерната европейска гастрономия.