Само до 3 април фермерите могат да участват в кампанията за земя от Агрион

Тайните търгове дават равен шанс за достъп до земя

27.03.2026 | 10:00 ч.
Достъпът до земеделска земя остава основно предизвикателство пред фермерите. Кампанията на Агрион предлага решение чрез тайни търгове за наем и аренда при равни условия за всички участници.

До 24:00 ч. на 3 април земеделските производители подават оферти за имоти в различни региони. Площите са обединени по землища, което улеснява управлението и планирането.

Наемът и арендата дават възможност за развитие без значителни първоначални инвестиции. Всеки фермер определя цената самостоятелно без влияние от конкуренцията. Това създава по-справедлива среда и дава шанс както на утвърдени стопанства, така и на нови участници.

Процедурата за участие е опростена. Всички имоти са публикувани онлайн в сайта на Агрион с информация за площ и местоположение: https://bit.ly/4lmv4bv. Подаването на оферта отнема кратко време и е максимално улеснено. Необходимите документ, както и общите условия могат също да се намерят в сайта: https://www.agrion.bg/information/general-terms-bid-agriculture-leasing .

Крайният срок - 3 април, е решаващ момент за фермерите, които планират разширяване преди новата стопанска година.

