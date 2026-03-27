За втора поредна година: "Сливенска перла" стана "Любима марка ракия" на българина

Емблематичната "Сливенска перла" бе отличена с престижното отличие "Любима марка ракия" в рамките на тазгодишното издание на конкурса "Златната изба", организиран от сайта exporter.bg и под патронажа на Министерство на икономиката. За втора поредна година „Перлата“ намери място сред призьорите, които се избират онлайн. Именно "Сливенска перла" успя да спечели най-много от вота на хората за любима марка в категорията ракия.

„Сливенска перла“ е първата ракия у нас, произведена от ароматни сортове грозде като автентичната й рецепта от 1979 г. е регистрирана в Министерство на икономиката и се изпълнява стриктно и до днес, споделиха от производителя „Вила Ямбол“. Тя е със защитено географско указание в ЕС, което дава гаранция за качеството и произхода й, както е френското шампанското, италианското прошуто или баварската бира. При производството на "Сливенска перла" се използва микс от селекция сортове грозде от конкретни землища, а дестилатът отлежава 6 месеца във френски дъбови бъчви. В последните години след като марката бе купена от „Вила Ямбол“, преживява истински ренесанс – завръща се към корените с модерен дизайн с уникална бутилка и сложен релефен етикет.

Отличието за „Любима марка ракия“ на българина бе получено от Гергана Крикорян, ръководител производство във „Вила Ямбол“. "Това признание е изключителна чест за нас и потвърждение за усилията, които влагаме всеки ден, за да възстановим славата на „Перлата“ и да предложим на нашите клиенти само най-доброто," сподели тя по време на награждаването.