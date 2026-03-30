Generative Engine Optimization: бъдещето на търсенето

Netpeak Friends Day GEO Edition, който се проведе на 26 март 2026 г. в Planet Schwarz Tech Theater, събра на едно място специалисти от дигиталния маркетинг, бизнеса, SEO и PPC общността, за да очертае една от най-актуалните теми в индустрията – трансформацията на търсенето под влияние на изкуствения интелект. Събитието премина под мотото „The Future of Search“ и предложи практически насоки, реални кейсове и стратегическа рамка за адаптация към новата среда.
Организирано от екипа на Netpeak Bulgaria, събитието постави фокус върху Generative Engine Optimization (GEO) – концепция, която вече излиза извън рамките на “просто експеримент” и се превръща в задължителна част от дигиталната стратегия. Залата бе изцяло запълнена, а силният интерес от страна на специалисти и бизнеси ясно показа нарастващото значение на темата за AI търсенето.
Събитието бе открито от Геннадий Воробьов, съосновател и ръководител на агенцията, който постави акцент върху трансформацията на търсенето в контекста на изкуствения интелект и нуждата бизнесите да адаптират стратегиите си към новите модели на откриване на информация. Въвеждащото му изложение очерта ключовите промени в дигиталната среда и ролята на GEO като следващ етап в развитието на SEO.
Как AI променя начина, по който търсим
От списъци към директни отговори
Един от ключовите акценти в програмата беше разбирането, че AI търсачките не целят да покажат списък от резултати, а да предоставят синтезиран, директен отговор. Това променя фундаментално SEO логиката – вече не става дума само за класиране, а за присъствие в самия отговор.
Александър Енчев, SEO Team Lead в Netpeak Bulgaria, разгледа в детайли как работят LLM моделите и какви са основните критерии за класиране – от релевантност и потребителско намерение до доверие, авторитет и дълбочина на съдържанието.
Новите правила на видимостта
Сред основните изводи се откроиха няколко ясно дефинирани принципа:
- тематичен авторитет и семантична плътност;
- структурирано и ясно форматирано съдържание;
- реален експертен принос и E-E-A-T сигнали;
- актуалност и фактологична точност.
Това означава, че оптимизацията вече изисква много по-високо ниво на съдържателна експертиза и стратегическо планиране.
GEO и ролята на Digital PR
Защо авторитетът е по-важен от релевантността
В рамките на събитието Александър Гошев, Digital PR Team Lead, постави акцент върху ролята на PR и линкбилдинга в контекста на AI търсенето. Един от най-силните инсайти беше, че моделите често предпочитат авторитетни източници пред 100% релевантни такива.
Това пренарежда приоритетите – бранд присъствието, споменаванията и външните сигнали стават критични за видимостта в AI отговорите.
Стратегия за присъствие в AI резултатите
Сред препоръчаните подходи се откроиха:
- изграждане на entity (бранд, експерти, продукти);
- последователност в позиционирането и комуникацията;
- публикации с реална стойност и цитируемост;
- интеграция на PR, SEO и съдържание.
Представеният case study демонстрира как добре структурирана Digital PR стратегия може да подобри значително присъствието в AI екосистемата.
Реални кейсове: как се влияе на AI резултатите
От негативен имидж до препоръчан бранд за дни
Георги Кандев, Business Operations Manager в Netpeak Bulgaria, представи конкретен GEO кейс, при който AI модели първоначално интерпретират бранд като „непрепоръчителен“ заради остарели данни и негативни сигнали.
Чрез стратегическа намеса и контролирани поведенчески сигнали, екипът успява да промени възприятието на AI в рамките на няколко дни и да изведе бранда като надеждна опция.
Visibility отвъд класическото търсене
Друг ключов момент беше доминирането в Bing Autosuggest – пример за това как брандът може да се позиционира още в етапа на въвеждане на заявката, преди самото търсене да е завършено.
Резултатите показват:
- увеличение на качествения трафик;
- по-висока ангажираност;
- реални бизнес запитвания.
AI рекламата: какво предстои
От PPC към AI-driven сценарии
Нанси Савова, PPC Specialist в агенцията, очерта възможните сценарии за развитие на рекламата в AI среда. Темата обхвана както историческия преход от класическите PPC модели, така и бъдещите формати в платформи като ChatGPT и Gemini.
Основни въпроси пред индустрията
Сред дискутираните теми бяха:
- как ще изглеждат рекламните формати в AI интерфейсите;
- как ще се измерва ефективността;
- какви регулации могат да се очакват;
- как ще се управляват кампаниите.
Изводът беше ясен – рекламата няма да изчезне, но ще се трансформира в много по-интегрирана и контекстуална част от потребителското преживяване.
Networking, Q&A и реални казуси
Паузите между лекциите се превърнаха в естествено продължение на програмата, като създадоха пространство за активен networking между участниците. В неформална среда специалисти от различни сфери обменяха опит, обсъждаха конкретни казуси и задълбочаваха темите, засегнати на сцената. Този формат допринесе за по-голяма практическа стойност на събитието, като даде възможност за директен контакт с лекторите и екипа на Netpeak Bulgaria, както и за създаване на нови професионални връзки.
Събитието завърши с Q&A сесия, в която всички лектори се включиха в отворена дискусия с аудиторията. Участниците имаха възможност да зададат конкретни въпроси, свързани с GEO, AI търсенето и приложението им в реални бизнес ситуации, което допълни практическата стойност на представените теми и очерта още по-ясно следващите стъпки пред индустрията.
Основни изводи от Netpeak Friends Day GEO Edition
Събитието ясно показа, че:
- SEO еволюира към GEO;
- съдържанието трябва да бъде създадено за разбиране от AI, не само за класиране;
- PR и бранд авторитетът остават критични фактори;
- AI ще промени не само органичното търсене, но и рекламата.
Netpeak Friends Day затвърди ролята си на място за споделяне на практически приложими знания и стратегически визии за бъдещето на дигиталния маркетинг. В контекста на бързо развиващите се AI технологии, подобни събития очертават посоката, в която индустрията вече се движи.