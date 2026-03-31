Primeclass надгражда преживяването на летището в София

TAV Operation Services представи Primeclass лаундж от ново поколение на летище „Васил Левски“ - София - първата реализация на новата визия за пътническото преживяване на компанията. В уютното пространство дизайнът, местната култура и удобствата се обединяват, за да предефинират пътническото преживяване, поставяйки фокус около усещането, което хората търсят.

Базиран на философията „The Place to Be You“, Primeclass преосмисля ролята на летищния лаундж, не като зона за изчакване, а като динамична среда, която следва ритъма, настроението и нуждите на съвременния пътник.

София заема ключово място в мрежата на Primeclass, както като стратегическа дестинация, така и като първата реализация на новата визия. Като един от най-бързо развиващите се авиационни центрове в региона, столицата предоставя стабилна основа за въвеждането на този нов подход към пътническото преживяване.

С откриването на новия лаундж Primeclass представя за първи път концепцията си от ново поколение и поставя началото на трансформация, която постепенно ще бъде внедрена в глобалната мрежа на бранда.

Концепцията „Haven on Earth“

Пространството в лаунджа на летище София е проектирано като плавна, хибридна среда, в която гостите естествено могат да преминават през различни състояния - общуване, работа и почивка.

Бар и зона за отдих, специализирано кулинарно пространство, работни зони, детски кът, тиха стая за почивка и открита тераса създават заедно многопластова среда, която отразява ритъма на съвременното пътуване.

Концепцията е изградена около пет зони за различни преживявания - Live, Enjoy, Work, Relax и Play, създадени не около функции, а около реалните нужди и моменти от ежедневието на всеки човек.

В основата на тази трансформация стои новият дизайнерски подход на Primeclass - „Haven on Earth“, разработен в сътрудничество с международни дизайн и творчески партньори, съчетавайки глобална експертиза и силни местни артисти.

Дизайнът постига баланс между глобалните тенденции и локална идентичност чрез използване на естествени материали, интуитивна организация на пространството и сетивно-въздействаща атмосфера, за да създаде пространство, което се усеща едновременно изискано и автентично.

Живо въплъщение на местната култура

Чрез инициативата „Local Artist Wall“, реализирана в партньорство с местна галерия, лаунджът се превръща в динамична културна платформа, представяща творби на български артисти като Стела Василева и Александър Вълчев.

Изложбата ще се обновява периодично, създавайки непрекъснат диалог между пътниците и местната творческа сцена.

Тази философия намира израз и в кулинарното преживяване, където българските вкусове са интерпретирани съвременно и представени редом до международни предложения. Така храненето се превръща в откривателско преживяване, съчетаващо местната идентичност с глобалния вкус. От вдъхновени от българската кухня предложения до внимателно подбрани напитки, всеки детайл е създаден, за да създава малки, но незабравими моменти по време на пътуването.

Нова глава в пътническото преживяване

„София има специално значение за Primeclass, не само като ключова дестинация в нашата мрежа, но и като мястото, където новата ни визия придобива реално измерение.

Високо ценим дългосрочния и визионерски подход на летище „Васил Левски“ - София към пътническото преживяване и сме особено удовлетворени да работим с партньор, който споделя нашата амбиция да го развиваме и надграждаме. Виждаме летище София като ключов фактор във формирането на бъдещето на пътническото преживяване в региона.

С това откриване преосмисляме начина, по който се създават, преживяват и възприемат летищните пространства. Наблюдаваме ясна промяна в очакванията на пътниците: от чисто функционални среди към пространства с емоционална стойност.

В TAV Operation Services разглеждаме преживяването като съществена част от самото пътуване, с фокус върху превръщането на времето на летището в значими и незабравими моменти.

София бележи началото на тази трансформация, която ще продължим да развиваме в глобален мащаб“, каза Од Феран, главен търговски директор, TAV Airports Holding, и главен изпълнителен директор, TAV Operation Services.

„В летище „Васил Левски“ - София сме горди да задълбочим стратегическото си партньорство с TAV Operation Services чрез въвеждането на новата концепция Primeclass - сътрудничество, изградено върху споделена амбиция, доверие и обща визия за високи стандарти. Фактът, че сме първото летище, което реализира концепцията Primeclass от ново поколение, е както признание, така и силен знак на доверие към София като бързо развиващ се европейски авиационен център.

Този момент е много повече от откриването на нов лаундж - той е ясна стъпка напред в усилията ни да трансформираме пътническото преживяване и да позиционираме София като първото 5-звездно регионално летище в Европа.

Заедно с TAV Operation Services преосмисляме летищните пространства, не просто като функционални, а като ангажиращи, вдъхновени от местната култура и конкурентни на глобално ниво.

Горди сме, че София задава стандарта за тази нова ера и очакваме с увереност да продължим това успешно партньорство“, каза Хесус Кабайеро, Главен изпълнителен директор, SOF Connect.

Новата концепция Primeclass е водена от ясната амбиция да създава преживявания, които едновременно отговарят на глобалните тенденции, но и са значими на местно ниво. След София, концепцията ще бъде постепенно внедрена в други Primeclass лаунджове по света, въвеждайки по-ориентирана към преживяването среда и време, прекарано на летището.

Primeclass лаунджът в София е достъпен за пътуващи с различни авиокомпании, членове на лоялни програми и индивидуални пътници, които търсят по-високо ниво на комфорт и по-смислено изживяване по време на пътуването.

