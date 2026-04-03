Българска изба с рекордни отличия от френски конкурс

Изба „Вила Ямбол“, която пази 100-годишни винени традиции, нареди българското вино сред най-добрите. Производителят постигна уникален успех с общо четири Големи златни медала на един от най-взискателните световни конкурси Vinalies Internationales, и добави още четири златни и едно сребърно отличие. Така избата за поредна година получи най-много медали от българските производители – общо 9.

С най-високите оценки са Kabile Каберне Совиньон Резерва 2019, както и трите червени вина в най-високия клас на „Вила Ямбол“ – тероарните Vineyards Selection Тополица Сира, 2019, Vineyards Selection Болярово Каберне Совиньон 2016 I емблематичното Vineyards Selection Тенево от Мерло, Каберне Фран и Пети Вердо 2020. Със злато бяха оценени четири вина на прозиводителя: Kabile Сира Резерва 2019, Kabile Мавруд и Каберне Совиньон 2023, Kabile Совиньон блан и Шардоне 2025 и Kabile Шардоне 2025. Сребро заслужи най-новото попълнение – Villa Yambol Мускат и Юни блан 2025 г.

“Много сме щастливи, че вината ни във всички ценови категории заслужиха медали. Взискателното жури ожени високо както и по-старите ни реколти, така и тези от най-предизвикателните години като последната 2025. Което за пореден път ни показва, че когато влагаш професионализъм, любов и труд в това, което правиш, резултатите не закъсняват“, коментираха от екипа на 100-годипната винарна.



Да блеснеш сред 2654 проби

Конкурсът Vinalies Internationales се провежда във Франция от Съюза на енолозите във Франция. Тази година 2654 вина от 44 държави бяха оценявани в края на март в Кан от 107 експерти, представляващи 31 националности — истински глобален професионален диалог за съвременния винен свят. Отличията там се смятат за особено престижни заради строгата методология на дегустация и високите критерии, на които трябва да отговарят участниците. Журито се състои само от професионалисти във винения бранш.