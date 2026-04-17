МС обяви нови мерки заради негативните последствия от войната в Близкия изток

Те включват и енергийна подкрепа от държавата

17.04.2026 | 07:26 ч. 4
Снимка БГНЕС

Пред представители на растениевъдния сектор служебният министър на икономиката Ирина Щонова обяви нови помощни мерки заради негативните последствия от войната в Близкия изток.

Те включват свиване на лизинговите вноски за земеделска техника до 10 процента, оборотни кредити с 50 на сто по-ниско самоучастие, както и енергийна подкрепа от държавата:

"Над 63 евро ще могат енергоинтензивните предприятия да получават помощ. За този сектор такива предприятия са торовите предприятия. Така че се надяваме това да помогне надолу по веригата. За всички небитови потребители и за земеделците, това означава над 122 евро. Също имаме 50% помощ от държавата, ако цените отидат натам".

Служебният министър на земеделието Иван Христанов съобщи, че конкретната рамка на помощта ще бъде уточнена през следващата седмица:

"Днес в МС влиза нотификацията за газьола, където от 21 цента държавната подкрепа става на 31 цента на литър гориво. До края на юни ще бъдат разплатени 303 милиона евро по преките плащания. Всичките преди графика по който са дължими. Именно, за да влеем ресурс в земеделските стопани. Ние не виждаме увеличение на цените на продукцията на колегите. В същото време отдолу торове, гориво, всичко натиска себестойностите. При тях или не остава никаква печалба, или директно отиват на загуба".

 

