Рубен Диас отрече слуховете, че е изневерявал на Мая Джама и затова са скъсали.

29-годишният португалски футболист потвърди, че с ТВ водещата не са заедно, но сподели, че много я уважава и никога не е имал желание да ѝ изневерява. Той направи разкритието в социалната мрежа Instagram.

"Чувствам, че когато 85-годишният ми дядо ме пита дали съм изневерявал на приятелката си, защото той го е видял многократно по новините, там чертая границата относно това кое е приемливо и кое не е. Мая и аз винаги сме имали връзка, изградена върху взаимно уважение. Никаква граница никога не е била прекрачена в този смисъл. Лъжа, изричана достатъчно често, може да започне да се усеща като истина и по тази причина ви казвам, че не съм изневерявал, нито някога съм имал намерението или изкушението да го направя. Вярвам, че Мая заслужава цялото уважение на света. Причините, поради които се разделихме, са лични и принадлежат на нас, и двамата се справихме с това по много зрял начин. Винаги съм избирал да не говоря за тези проблеми, тъй като моят личен живот си е само моя работа." написа футболистът.

