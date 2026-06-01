Къща в едно от "най-красивите места на Италия", се продава за... 5000 евро

В Сицилия се появи обява, която звучи почти нереално: каменна къща в малкото градче Аджира, в сърцето на острова, се продава само за 5000 евро, докато общата цена на сделката е около 2300 евро. Тази сума включва нотариални такси, регистрация в данъчната администрация и регистрация в кадастъра.

Въпреки че цената е символична, тази оферта не е изолиран случай в Сицилия, а част от по-широка тенденция, в която по-малките градове се опитват да привлекат нови жители и инвеститори чрез много ниски цени за изоставени имоти.

Аджира е исторически град в провинция Ена, разположен на около 650 метра надморска височина, във вътрешността на Сицилия. Счита се за едно от най-старите селища на острова, с корени, които датират от античния период, а днес е известно и като част от списъка с "най-красивите населени места на Италия".

Градът е разположен на стратегически хълм с изглед към долините на централна Сицилия, а архитектурата му е типична за вътрешността на острова - каменни къщи, тесни улички и пластове история, които преливат от гръцкия и римския период до нормандските и арабските влияния.

За разлика от претоварените с туристи крайбрежия на Сицилия, Аджира предлага съвсем различен ритъм: бавен, тих и автентичен, със силно чувство за местна идентичност и живот "между каменните стени", оцелели от векове.

Къща с историческо лице и модерен потенциал

Самият имот е типична сицилианска каменна къща. Екстериорът запазва разпознаваемия исторически характер на мястото и се вписва в архитектурния пейзаж на Аджира, докато интериорът е напълно празно пространство, готово за ремонт.

Това означава, че бъдещият собственик има свободата да го трансформира в съвременен дом - от минималистичен средиземноморски интериор до рустик или модерна концепция "лофт", като същевременно запази автентичен екстериор, който е защитен и визуално разпознаваем.

Допълнителен плюс е, че връзките за комунални услуги са разположени непосредствено до сградата, което значително улеснява адаптацията и намалява първоначалните разходи за инфраструктура.

Въпреки че цената от 5000 евро изглежда като символично навлизане на пазара на недвижими имоти, трябва да се вземат предвид допълнителни 2300 евро административни разходи. Въпреки това, дори и с тази сума, подобни оферти остават сред най-достъпните в Европа.