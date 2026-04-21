От дронове до AI: Ускоряваме трансформацията на военната си индустрия

В момента сме в процес на ускорена трансформация, свързана с дигитализацията на процесите в публичния и частен сектор във военната индустрия. Това обясни Красин Димитров, директор на Центъра за иновации в отбраната към "София Тех Парк", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Перспективите пред иновациите в отбраната, сигурността и дигитализацията и автоматизацията на производствените процеси са големи. Иновациите са в основата на човешкото развитие – особено тези в технологиите и индустрията. Това е важен процес, който трябва да бъде подпомаган и ускоряван“, препоръча той.

Още с влизането в ЕС започна технологичната модернизация на българския бизнес за трансформация на нашата икономика към по-високотехнологични отрасли и излизане на нови пазари.

На 24 март София Тех Парк подписа споразумение за сътрудничество с четири тестови центъра, акредитирани към НАТО. То дава възможност на интегриране на цялата екосистема, която съществува в страната, с различните технологии знания и опит – целта е инкубиране на нови идеи.

Според Красин Димитров България разполага с много добре развит военнопромишлен комплекс – „фирми с абсолютна вертикална интеграция на производството“. Той отбеляза, че в момента основен проблем е сигурността на доставките, но увери, че в момента са налични необходимите средства и оборудване за развитие на иновациите.

„Мрежата DIANA е хъб към НАТО – това е акселератор, с който се финансират фирми в сферата на отбраната. Целта е да се подпомогнат иновативните идеи“, съобщи мениджърът за новите възможности за целево финансиране. Той допълни, че процесът е организиран в три фази и ако предложението за акселератора бъде одобрено, това ще отвори нови възможности за компаниите от този бранш.

Димитров коментира, че в момента има своеобразен бум на фирмите, които се занимават с безпилотни системи. В тази сфера технологиите се сменят в рамките на две седмици до три месеца. Той подчерта, че няма притеснения за енергията при изграждането на центрове за данни и киберсигурност и заяви, че България е идеалното място за съхранение на такива данни.

