Световното първенство стартира с „Летен супер уикенд“ и до - 40% на хиляди продукти в Технополис

Вълнението около предстоящото Световно първенство по футбол официално завладява страната, а водещата верига за потребителска техника Технополис дава перфектния начален сигнал. Тя обявява старта на своята голяма промоционална кампания „Летен супер уикенд“. От 11 до 15 юни футболните фенове, и не само, ще могат да се възползват от хиляди предложения с отстъпки до - 40% в избрани продуктови категории.

Кампанията е насочена към всички, които искат да се насладят на футболните емоции с максимален комфорт и качество – независимо дали планират да обновят телевизора в хола, да освежат дома си с нови електроуреди или да инвестират в по-комфортна среда за горещите летни дни. Промоцията е валидна във всички хипермаркети на Технополис, онлайн на technopolis.bg, както и в Technopolis app.

За да превърне всеки дом в персонална арена за най-важните мачове от Мондиала, Технополис акцентира върху ключови предложения.

Сред тях е 4K QD-Mini LED телевизор TCL 55C6KS, който предлага впечатляващо качество на картината за всяко спортно събитие. Сега той е намален от 459,00 евро на 369,00 евро/ 721,70 лв.

Друго предложение е хладилникът с долен фризер Bosch KGN39VLEB, намален от 639,00 евро на 549,00 евро/ 1 073,75 лв., подходящ за съхранение на любимите напитки и продукти за футболни вечери с приятели, както и инверторният климатик Haier AS35PBPHRA-PRE/1U35MEPFRA-H. Той осигурява комфортна температура дори по време на най-напрегнатите мачове и е намален от 765,00 евро на 559,00 евро/ 1 093,31 лв.

Кампанията „Летен супер уикенд“ идва с предложения и за тези, които искат да прекарат летните месеци на открито. Топ акцент е електрическият велосипед A-SPADZ Fat 20" 250 W, подходящ за дълги обиколки, благодарение на своята батерия, която осигурява впечатляващ пробег до 100 км. Той е намален от 1 430,00 евро на 1 330,00 евро/ 2 601,25 лв.

В промоция е и аудио системата Sony ULT Tower 9, която допринася за доброто настроение по време на всяко събиране. Сега тя е намалена от 839,00 евро на 749,00 евро/ 1 464,92 лв.

В специалните оферти, подготвени за „Летен супер уикенд“, са и устройства за работа, комуникация и ежедневна свързаност. Сред тях е лаптопът HP 15-FC0031NU, сега на цена 299,00 евро/ 584,79 лв., който предлага надеждна производителност за учене, работа или забавление. Друго атрактивно предложение е стилният смартфон Samsung Galaxy A37 128 GB, който се предлага в четири различни цвята и е намален от 399,00 евро на 329,00 евро/ 643,47 лв. Сред офертите за дамите изпъква смарт часовникът Huawei GT5 Gold Milanese 41 mm, който съчетава елегантен дизайн с функции за проследяване на активността и здравните показатели. Сега може да бъде взет на цена 199,00 евро/ 389,21 лв.

От Технополис са помислили и за нови придобивки подходящи за всяко домакинство. Една от тях е вертикалната прахосмукачка Bosch Series 4 BCH3K2301, която има моторизирана AllFloor четка и осигурява видими резултати при почистването на всички подове, включително паркет, килими и плочки. Сега тя е на цена 135,00 евро/ 264,04 лв. Любителите на кафето могат да се възползват от офертите в „Летен супер уикенд“ и да вземат кафеавтомат Philips 800 Series EP0820/00, който разполага с вграден сензорен дисплей и е намален от 319,00 евро на 199,00 евро/389,21 лв.

По време на „Летен супер уикенд“ всички продукти, продавани от Технополис, на стойност над 150 евро/ 293,37 лв., могат да бъдат закупени на 20 равни безлихвени вноски. Веригата предоставя безплатна доставка до посочен адрес за всички онлайн поръчки, съдържащи продукти от кампанията, на стойност над 15,00 евро/29,34 лв. Допълнително клиентите могат да спестят време, като се възползват от услугата „Купи онлайн и вземи от магазин“, като получат избраните артикули в най-удобния за тях обект на веригата.

Всички промоционални предложения от кампанията, могат да бъдат разгледани на technopolis.bg и в Technopolis app.