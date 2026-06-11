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Момиче падна от 12-ия етаж в Турция - оцеля и е без опасност за живота

То е получило множество счупвания

11.06.2026 | 14:31 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Четиринадесетгодишно момиче е паднало от 12-ия етаж на сграда в турския град Адана и е оцеляло, като животът му е извън опасност, съобщават турските медии.

Информационният сайт „Хаберлер“ пише, че при падането момичето е преминало през навес на балкон, което е намалило силата на удара му в земята.

Моментът на падането на девойката е бил заснет от камери за сигурност, на които се вижда как минувачи се притичват на помощ.

Според информацията момичето е паднало от жилището си по неизвестни засега причини. Сайтът съобщава, че то е получило множество счупвания, но животът му е извън опасност.
(БТА)

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