Високите температури крият риск за работещите на открито

Работодателите трябва да предприемат допълнителни мерки за защита на служителите при високи температури, гръмотевични бури, силни ветрове и проливни валежи. За това предупреждават от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ).

От институцията напомнят, че при обявен оранжев или червен код от Националния институт по метеорология и хидрология работодателите са длъжни да организират работния процес така, че да не застрашава живота и здравето на работещите.

Особено внимание трябва да се обръща на хората, които работят на открито през летните месеци. Според инспекцията високите температури могат да доведат до прегряване, обезводняване и други здравословни проблеми, ако не бъдат предприети навременни мерки.

Какво препоръчва Инспекцията по труда?

Сред препоръките на ГИТ са осигуряване на по-чести почивки, достъп до климатизирани помещения за възстановяване, промяна на работното време с цел избягване на най-горещите часове от деня и реорганизация на дейностите при необходимост.

От инспекцията подчертават, че при гръмотевични бури, проливни валежи и силен вятър работата на открито следва да бъде преустановявана до отпадане на опасността.

Изисквания има и за работните места на закрито. Съгласно нормативната уредба температурата в помещенията през топлия период трябва да бъде между 18 и 25 градуса според характера на извършваната дейност. Максимално допустимата температура е 28 градуса, а при определени изключения може да достигне до 33 градуса.

Десетки сигнали за работа в жегите

От ГИТ напомнят, че работниците могат да подават сигнали при съмнения за нарушени здравословни и безопасни условия на труд както до контролните органи на агенцията, така и на националния телефон на институцията.

Само през 2025 г. инспекторите са разгледали около 50 сигнала, свързани с работа при високи температури.

Контролът върху условията на труд през летните месеци остава сред основните приоритети на инспекцията, особено в сектори като строителството и селското стопанство, където голяма част от дейностите се извършват на открито.