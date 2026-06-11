Парламентът забрани прекомерно високите цени при монополно положение

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за защита на конкуренцията, с които се забранява на предприятия с монополно, господстващо или съвместно господстващо положение да предлагат прекомерно високи цени.

Измененията са внесени от "Прогресивна България" и предвиждат по-сериозни правомощия за Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) при установяване на нарушения.

Според новите текстове "прекомерно висока цена" ще бъде тази, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба. Цената ще може да се смята за несправедлива както сама по себе си, така и спрямо сходни продукти и услуги.

При нарушение КЗК ще може да налага имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година.

Кога ще се приема, че има господстващо положение?

С промените се въвеждат и правила за съвместно господстващо положение. Такова ще се приема при икономическа взаимозависимост или други фактори между две или повече предприятия, които им позволяват да действат съвместно независимо от конкуренти, доставчици или купувачи и така да ограничават конкуренцията.

Предприятие с пазарен дял от поне 50% ще трябва да доказва, че не злоупотребява с господстващо положение. При няколко предприятия, които заедно държат поне 60% от пазара, доказването, че не злоупотребяват със съвместно господстващо положение, също ще бъде тяхна отговорност.

Законът предвижда и създаване на електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки. Той ще обхваща селскостопански и хранителни продукти, суровини и други стоки от етапа на търговия на едро до достигането им до крайния потребител.

КЗК: Няма да се превръщаме в "бухалка"

Председателят на КЗК Росен Карадимов заяви, че законът въвежда ясни критерии за установяване на съвместно господстващо положение и връзка между предприятията. По думите му това дава повече защита и предвидимост за бизнеса.

Карадимов подчерта, че комисията трябва да докаже съвместността между предприятията, а това не е лесен процес.

"КЗК доказва съвместността между предприятията, а доказването не е никак лесно и не е за подценяване", каза той, цитиран от БТА.

По думите му веригата на доставки и ценообразуването са сериозно изкривени, но комисията няма да бъде използвана като "бухалка". Карадимов посочи още, че до седмица ще бъде внесен отчетът на КЗК, като комисията има 1200 постановени акта и проведени производства.

Критики от ДБ и ПП

Част от опозицията предупреди, че новите правомощия на КЗК могат да доведат до натиск върху бизнеса.

Мартин Димитров от "Демократична България" заяви, че комисията получава "невиждани и нечувани правомощия". Според него, ако те не бъдат прилагани добросъвестно, може да се стигне до обратен ефект.

"Ако тя не създаде добросъвестно приложение, можем да стигнем до другата крайност", каза Димитров.

Той предупреди, че силният натиск върху бизнеса може да доведе до покачване на цените вместо до намаляването им.

Надежда Йорданова от ДБ също разкритикува текстовете, като посочи, че те обръщат презумпцията за вина към предприятията.

"Стопанският субект трябва да доказва, че не е виновен, вместо да е обратното", каза тя.

Критики отправи и Асен Василев от "Продължаваме промяната". Според него определението за господстващо положение е неясно.

"Ако няколко фирми, които нямат общо помежду си, заедно сформират 60% пазарен дял, вие казвате, че те са в съвместно господстващо положение, но не казвате колко фирми трябва да формират този дял. Тук е презумпцията за виновност", заяви Василев.

Вносителите: Ценообразуването трябва да излезе на светло

Константин Проданов от "Прогресивна България" отхвърли критиките, че законът въвежда вина по презумпция. По думите му става дума за установяване на обективна икономическа ситуация.

"Законът е необходим, идеята е да се извади ценообразуването на светло, защото една от най-големите търговски тайни е какво влиза в цената на продукта", посочи той, цитиран от БТА.

Проданов заяви, че текстовете за съвместното господстващо положение стъпват на практика от Австрия, Германия и Естония. По думите му КЗК ще трябва първо да докаже, че има увеличение на цените, след което да даде възможност на предприятията да представят обосновка.

ДПС подкрепи промените

Айтен Сабри от ДПС заяви, че партията ще подкрепи текстовете, защото споделя целта за ограничаване на пазарните деформации, повече прозрачност по веригата на доставки и по-ефективна защита на потребителите при инфлационен натиск.

От "Възраждане" Цончо Ганев коментира, че законопроектът се представя като нещо добро, но в същото време според него КЗК може да бъде превърната в "бухалка" срещу търговските вериги.