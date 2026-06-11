Започват процедура за смяна на директорите на общинските дружества

Столичният общински съвет (СОС) прие три доклада, с които стартира процедура за избор на нови членове на Съвета на директорите на търговските общински дружества.

Сред тях са “Метрополитен” ЕАД, “Столичен автотранспорт” ЕАД, “Столичен електротранспорт” ЕАД, “Център за градска мобилност” ЕАД, “Софинвест” ЕАД, Надзорен съвет на “Топлофикация София” ЕАД, “Спортна София-2000” ЕАД, “Софийски имоти” ЕАД, дружествата, които стопанисват петте столични пазара, както и общинските лечебни заведения.

За шестте най-големи общински дружества в приетия доклад се определят изискванията към кандидатите за членове на съвета на директорите.

Сред тях са българско гражданство или гражданство на ЕС, завършена минимум бакалавърска степен, най-малко пет години професионален опит, както и кандидатът да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

В доклада са описани изискванията към кандидатите, определени с нормативните актове. Дефинират се критериите за подбор и показателите за оценка на тяхното изпълнение. Определя се методиката за оценка с детайлно формулирана процедура и формули за оценка на двата етапа - писмената и устната част. Избира се комисия за номиниране, неин председател и резервни членове. Задават се сроковете за извършване на необходимите действия съобразно изискванията на нормативната база. Дефинират се ясни правила за работа.

С приемането на предложеното решение ще се гарантира, че при провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на дискриминация.

През октомври се очаква да започнат конкурсите за избор на нови членове на Съвета на директорите на общинските дружества.

На 11 юли 2024 г. СОС смени ръководствата на „Център за градска мобилност", „Столичен електротранспорт“, „Столичен автотранспорт“, „Метрополитен“, „Топлофикация София“ и „Софинвест“.

Докладът бе приет с гласовете на групите на ГЕРБ-СДС, БСП, "Има такъв народ", Карлос Контрера от ВМРО и тримата независими съветници Севделина Петрова, Красимир Гълъбов, Благовест Георгиев.

53 са общинските дружества със 100% общинско участие в капитала.Останалите са ДКЦ-тата, медицински центрове и болници. Мандатите на почти всички изтичат.