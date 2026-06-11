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Над 1100 медикамента и хранителни добавки задържаха на „Капитан Андреево“

Те са открити в кола и автобус, влизащи от Турция

11.06.2026 | 14:07 ч. 2
Снимка: Агенция Митници

Снимка: Агенция Митници

1190 лекарствени продукта и хранителни добавки задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при две проверки на лек автомобил и автобус, влизащи в страната от Турция, съобщиха от Агенциия „Митници“.

При единия от случаите на 08.06.2026 г. на пункта пристига лек автомобил с българска регистрация. Водачът- български гражданин, който пътувал сам, заявил, че няма нищо за деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. 

В хода на контролните действия в личния багаж на мъжа са открити 530 опаковки с лекарствени продукти с различно предназначение, включително и анаболни стероиди.  

Ден преди това при проверка на автобус, пътуващ от Турция през България за Румъния, митническите служители откриват 660 опаковки с хранителни добавки за полова мощ. Те са били укрити от шофьора - румънски гражданин, в багажното отделение. 

Контрабандната стока е задържана. 

На нарушителите са съставени актове по Закона за митниците за пренасяне на стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.

 

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Тагове:

Агенция Митници Капитан Андреево хранителни добавки медикаменти
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