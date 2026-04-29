Защо излизането на ОАЕ от ОПЕК е от съществено значение за петролния картел

Три от най-опасните думи на петролния пазар са "ОПЕК е мъртъв". Некрологът му е писан много, много пъти – винаги преждевременно. Глобалните финанси предоставят друга, също толкова известна фраза:

"Този ​​път е различен."

Напускането на Обединените арабски емирства от петролния картел, обявено във вторник и влизащо в сила от 1 май, е количествено по-сериозно от предишните оттегляния и представлява най-голямата екзистенциална криза, с която групата се е сблъсквала от създаването си преди повече от половин век.

Почти непрекъснатият отлив на страните-членки от Организацията на страните износителки на петрол през последното десетилетие - Индонезия през 2016 г., Катар през 2019 г., Еквадор през 2020 г. и Ангола през 2023 г. - предостави достатъчно възможности за подготовка на хвалебствени речи, всички от които се оказаха погрешни. Но ОАЕ са в различна лига: това е страна с амбиции да добиват значително повече петрол, тя има геоложкия дар, който да подкрепи нейния ентусиазъм, и, което е по-важно, има парите, за да превърне мечтата си в реалност.

Решението ѝ проправя пътя за други с амбиции да добиват повече петрол, които да последват примера ѝ. Венецуела? Следващата на ред, независимо какво чувате днес в Каракас. Правителството на Делси Родригес остава ангажирано с картела, но отношенията между опозиционната партия на Венецуела, която вероятно ще вземе властта на следващите избори, и... ОПЕК е исторически враждебна организация. Ако властта се смени, Венецуела вероятно ще последва стъпките на ОАЕ. А като се има предвид по-широкият алианс ОПЕК+, е ясно, че няколко от неговите членове - най-вече Казахстан - вече са извън лагера.

Моментът на обявяване тази седмица, в разгара на войната с Иран, може да накара наблюдателите да го свържат с военния конфликт. ОАЕ бяха шокирани от иранските атаки, затварянето на Ормузкия проток и противоречивата реакция от някои от съседите си, особено Кувейт и Оман. Но ходът им да напуснат ОПЕК няма много общо с Ислямската република; пътят за излизане започна в Рияд, с обиколен път в Тексас.

С нарастващото производство на петрол и природен газ в САЩ на фона на шистовата революция, Абу Даби и Рияд водят студена война

за посоката на картела от близо десетилетие. В обобщение, ОАЕ искаха да произвеждат повече, дори с риск от по-ниски цени; саудитците, съюзени с Русия, искаха да поддържат цената на петрола възможно най-близо до 100 долара за барел, дори... ако това означаваше, че групата трябваше да ограничи производството, запазвайки барелите като резервен капацитет.

През по-голямата част от периода борбата се държеше в тайна, но стремежът на емирствата за по-голямо производство избухна публично през юли 2021 г., когато Рияд и Абу Даби се сблъскаха на среща на ОПЕК+, принуждавайки групата да прекрати срещата. Срещата не се възобнови няколко дни, докато ОАЕ не отстъпиха под огромния саудитски натиск. Това беше унизително преживяване, което Абу Даби не е забравил. Сега емирството използва войната като дипломатическо прикритие. Но не се заблуждавайте: ОАЕ напускат ОПЕК, за да произвеждат повече суров петрол - против интересите на Саудитска Арабия.

Абу Даби внимаваше да не плаши енергийния пазар, обещавайки „да действа отговорно, като въвежда допълнително производство на пазара постепенно и премерено, съобразено с търсенето и пазарните условия“. Но е ясно, че добивът на ОАЕ се насочва само в една посока: нагоре. Преди войната страната вече изпомпваше доста над официалния си таван на ОПЕК, произвеждайки около 3,7 милиона барела суров петрол на ден. Тя има капацитет да произвежда вероятно близо 4,5 милиона барела и се стреми да достави 5 милиона до края на 2027 г. Не се изненадвайте, ако скоро обяви още по-амбициозни цели за 2030 г.

Повече петрол от ОАЕ е точно това, от което пазарът ще се нуждае по-късно тази година, когато – защото е въпрос на това кога и как, а не дали – Ормузкият проток ще се отвори отново. С блокирания воден път, световната икономика изчерпва петролния си буфер, консумирайки барели, съхранявани както в стратегически резерви, така и в търговски резервоари. Когато конфликтът приключи, Абу Даби, освободен от ограниченията на ОПЕК, ще може да изпомпва по свое желание, осигурявайки на света барелите, необходими за възстановяване на тези запаси, като по този начин на практика ще ограничи цените.

Световният петролен пазар страда от изключителен недостиг в момента. След няколко седмици, може би няколко месеца, той може да се сблъска с потоп: Повторното отваряне на Ормузкия проток и едновременно с това нова ценова война. Последният се проведе между Саудитска Арабия и Русия през 2020 г. Следващият може да е съседен конфликт, като Рияд и Абу Даби ще бъдат на противоположни страни.