Тръмп покани Си във Вашингтон през септември

Президентът Доналд Тръмп покани китайския лидер Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюан на посещение в Белия дом на 24 септември.

"Очакваме го с нетърпение“, каза Тръмп в речта си по време на държавния банкет.

Президентът нарече срещата на върха с висок залог в четвъртък "фантастичен ден“ и "историческа“, добавяйки, че срещите са били "изключително позитивни и продуктивни“.

Си и Тръмп изглеждаха приятелски настроени и позитивни по време на обръщенията си на банкета, хвалейки взаимно лидерството и визията си. Далеч от камерите разговорите бяха по-напрегнати, като Тайван се очерта като гореща точка, съобщава Politico.

Китайски представители заявиха, че Си е "подчертал пред президента Тръмп, че тайванският въпрос е най-важният проблем в отношенията между Китай и САЩ“, докато служител на Белия дом видимо не е споменал Тайван в изявление пред медиите.

Евентуалната среща през семптември на американска земя би била третата между лидерите през втория мандат на Тръмп.

Двамата се срещнаха в Южна Корея през октомври. Си Дзинпин посети САЩ за последно през ноември 2023 г., срещайки се с бившия президент Джо Байдън в кулоарите на срещата на върха на АТИС в Сан Франциско.