Когато „консервативен“ е най-добрият комплимент за храната

12 775 дни. Всичко започва през 1991 г. от един хладилен склад под наем и една семпла идея: да се прави храна, която е честна. Зад тези 35 години на пазара не стои стратегия за агресивен растеж или бърза печалба. Напротив. За един български семеен бизнес най-сигурният начин да върви напред понякога се оказва... да бърза бавно.

Как се изгражда доверие: Историята на „Димитър Маджаров“ в числа

160+ продукта. Зад всяка луканка или кофичка кисело мляко стои една цел – вкусът да остане автентичен. И един въпрос, който основателите Димитър и Юлия Маджарови си задават още от 90-те години насам: „Ако направим компромис в суровината или в рецептата, ще го сложим ли на собствената си трапеза?“

60 дни. Толкова зреят някои луканки, както и класическото сирене и кашкавал. Те се произвеждат само от свежа българска суровина, без консерванти или сухо мляко. В тази индустрия бързането не е опция. Рецептите от началото на прехода не се пипат, защото са се доказали във времето – тук традициите не са сантимент, а стандарт.

280 души. Това е екипът, който знае тези правила наизуст – не от наредба, а от навик. И макар машините в двете предприятия в Пловдив и Стамболийски да се модернизират постоянно, инвестициите отиват в технологии за контрол, а не в промяна на автентичния вкус.

Пазарните уроци. Да си верен на традициите не означава да не правиш нововъведения. Така се ражда серията без лактоза Lacto Free (8 продукта) и протеиновата линия за активно спортуващите. Пазарът обаче е най-добрият учител и не всяка идея успява от раз. „Качествен живот“ или халал продуктите са спрени, след като потребителите казват своята дума. Понякога рафтовете в магазина учат повече от маркетингово проучване.

4 континента. Дотам пътува българският вкус, при това без адаптация на рецептите. Зад граница обаче илюзии няма – ако млечните продукти пробиват по-лесно, то на рафта с месните деликатеси битката на българската луканка с италианското salami или испанския jamón е трудна.

12 775 дни. 160+ продукта. 280 души. 4 континента. 6 стандарта. 20 награди. Това е равносметката в цифри. Но ако към тях трябва да се добави нещо, то не е статистическо. Основателят на компанията Димитър Маджаров го обобщава така: „Всички тези числа са много хубави, с тях се отчитаме пред другите. За себе си обаче правим друга „сметка“ – да произвеждаме храна така, както бихме я избрали за собствените си деца.“