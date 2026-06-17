BET.bg стартира лятна промоция „С Баварка на море” с впечатляващи награди

Това лято BET.bg дава шанс на потребителите да изживеят сезона на висока скорост с промоционалната кампания „С Баварка на море“, която стартира в 00:00 на 15-ти юни и ще продължи до 21:59 ч. на 31-ви юли.

В рамките на промоцията потребителите ще събират билети за голямата томбола чрез депозити, спортни залози и казино игри с реални средства, а също и чрез специални седмични мисии и допълнителни механики в платформата.

Сред големите награди са чисто ново BMW или неговата парична равностойност, водни джетове Sea-Doo, множество Free Spins, BET Coins и много други изненади.

Кампанията включва и специални интерактивни активации. Следващ депозит за деня дава достъп до „Колелото на Баварката”, което носи възможност за допълнителни билети за томболата, а още един депозит отключва минииграта „Лов на джетове“, където участниците могат да открият още билети, BET Coins, Free Spins и дори чисто нови водни джетове Sea-Doo.

Всеки събран билет дава допълнителни шансове на участниците да се класират сред победителите, които ще станат известни след голямото теглене в края на юли.

С „С Баварка на море” BET.bg кани играчите си да превърнат едно обикновено лято в сезон на големи емоции, адреналин и незабравими преживявания.

Хазартът носи риск от развиване на зависимост.